TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Taksim The Marmara Otel'de bu yıl 42'ncisi düzenlenen ödül törenine gazeteci, bilim ve ekonomi dünyasından yaklaşık 300 kişi katılım sağladı.

Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Cemiyetimiz Sedat Simavi’nin çizdiği yoldan ayrılmaksızın dimdik ayakta duruyor. Ülkede düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor, eleştirel gazeteciliğin önünü açmaya çalışıyor. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele etmekten kaçınmıyor” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Turgay Olcayto, törenin açılış konuşmasına Sedat Simavi'yi ölümünün 65. yıldönümünde saygıyla ve özlemle andıklarını ifade ederek başladı.

Olcayto, "Cemiyetin kuruluş tarihi olan 1946 yılı aynı zamanda Türkiye’nin tek partili dönemden demokrasiye geçiş sancılarının yaşandığı günlere denk düşer. Bu nedenle de kurucu başkanımız Sedat Simavi’nin biz gazeteciler arasında tartışılmaz bir yeri vardır. Çünkü Simavi hem Osmanlı’nın son yıllarında basının üzerindeki baskılarına, yazılarıyla, usta çizgileriyle karşı çıkmış, hem de Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla Mustafa Kemal’in mücadelesine hiç duraksamadan destek vermiştir” dedi.

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugün Sedat Simavi’nin çizdiği yoldan ayrılmaksızın dimdik ayakta duruyor" diyen Olcayto şunları söyledi:

Ülkede düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor, eleştirel gazeteciliğin önünü açmaya çalışıyor. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele etmekten kaçınmıyor. Gazetecilerin meslek etiğine uygun görev yapması ve dayanışma içinde olması umudunu ise hiç kaybetmiyor. Bıkıp usanmadan Sedat Simavi’nin o ünlü lafını genç kuşak gazetecilere anımsatıyoruz. Meslek örgütü olarak içinde bulunduğumuz zor koşullara karşın bu prestijli ödülü sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ni kazanan bilim insanlarını, gazetecileri, sporcuları yürekten kutluyorum. Bu yılın değerli Seçici Kurul Üyelerine de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sedat Simavi Ödülleri ülkenin zor günlerinde geleceğe dönük bir umut ışığıdır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Dokuz dalda 17 ödül verildi

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 42 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3 bin 500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 315 kişi ve eser aday oldu. Sonuç olarak dokuz dalda 17 ödül verildi.

Ödül alan isimler

Gazetecilik Ödülü: Çiğdem Toker - Cumhuriyet



Radyo Ödülü Yavuz Oğhan - RS Fm



Radyo Övgü Ödülü: GİZEM ARAS



Televizyon Haber Ödülü: FOX TV



Televizyon Haber Övgü Ödülü: Emrullah Erdinç - Kanal D



Tv Belgesel Ödülü YAĞIZ ŞENKAL’IN



Karikatür Ödülü: Sefer Selvi - Evrensel Gazetesi



Edebiyat Ödülü: Kamuran Şipal



Sosyal Bilimler Ödülü: Turan Akıncı



Sosyal Bilimler Övgü Ödülü: Büşra Sanay



Fen Bilimleri Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı



Fen Bilimleri Övgü Ödülü: Doç. Dr. Cem Sevik



Sağlık Bilimleri Ödülü: Doç. Dr. Özgür Öktem



Sağlık Bilimleri Övgü Ödülü: Prof. Dr. Volkan Seyrantepe



Spor Ödülü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı



Spor Övgü Ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı