TGC Sedat Simavi Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

1- GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Çiğdem TOKER

Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayınlanan, “Kamu İhalelerinde Davet Yöntemi” başlıklı tematik köşe yazıları nedeniyle.

2- RADYO ÖDÜLÜ:

Yavuz OĞHAN

RS FM’de 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Yavuz Oğhan’dan Bide Bunu Dinle-Nazlı Ilıcak’ın Oğlu Mehmet Ali Ilıcak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlı radyo programı nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

Gizem ARAS’ı TRT Radyo 1’de 6 Ocak ve 17 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Beşik (1 ve 7. Bölümler)” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.

3- TELEVİZYON ÖDÜLÜ:

Haber:

Emre İZKÜBARLAS – Ferhan GÜLER

Fox TV'de 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yayınlanan “Hastane Var Doktor Yok – Taşımalı Sağlık Sistemi” adlı haberleri nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

Emrullah ERDİNÇ’i Kanal D Televizyonu’nda 3 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Avukata Karakolda ‘Dayak’ İddiası” adlı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

Belgesel:

Yağız ŞENKAL

NTV’de 5-7 Ocak ve 8 Mart 2018 tarihlerinde yayınlanan “Güncel Dosya: Kadın Cinayetleri” adlı belgeseli nedeniyle.

4- KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Sefer SELVİ

Evrensel Gazetesi'nde çizdiği “Güncel Siyasi” karikatürleri nedeniyle.

5- EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Kâmuran ŞİPAL

“Dua Çiçeği” adlı romanıyla.

6- SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Turan AKINCI

“Beyoğlu: Yapılar, Mekânlar, İnsanlar (1831-1923)” adlı eseri nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

Büşra SANAY’ı “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

7- FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI

“Su-Gazı Değişimi Sürecinin Isı Değiştiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlı eseri nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

Doç. Dr. Cem SEVİK’i “İki Boyutlu Petek Yapıların Örgü Termal Özellikleri Üzerine

Bir Değerlendirme: Grafen, h-BN, h- MoS2 ve h-MoSe2” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

8- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Özgür ÖKTEM

“Endojen c-Jun N-terminal Kinaz (JNK) Aktivitesi: Normal ve MalignGranüloza Hücreleri Arasındaki Sınır” başlıklı çalışması nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE’yi “Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde ‘Murin’ Sialidaz

Neu3 GM2 Yıkımını ve Bypass’ı Kolaylaştırır” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.

9- SPOR ÖDÜLÜ:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı

“Avrupa Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” olması nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca,

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı “FIVB Voleybol Milletler Ligi Dünya 2.si” olması nedeniyle övgüye değer gördü.