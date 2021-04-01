TGC: Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, aşılamada eşitlik ilkesinin önemli olduğuna işaret ederek "Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla gazetecilerin aşılanmasına başlandığını duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 25 Şubat 2021’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kalabalıklarda, hastanelerde, zor koşullarda haber için koşturan, muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Covid 19'a karşı aşılanmalarını talep eden bir yazı göndermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de yaptığı açıklamada duyurmasının ardından 31 Mart 2021’den itibaren Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazeteciler e-Nabız’dan aşı randevusu almaya başladı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden öğrenildiğine göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazetecilerin aşılanması hedefleniyor. e-Nabız’dan randevu alırken, gazeteciler de Sinovac ya da Biontech aşısı tercihi yapabiliyor.

Başkan Turgay Olcayto gazeteciler için aşılanması kararı verilmesinin olumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Öğrendiğimize göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazeteciler aşılanacak. Bu noktada eşitlik ilkesine özen gösterilmesi son derece önemli. Gazeteci olan tüm meslektaşlarımızın aşılanmasının sağlanmasını bekliyoruz. Gazeteciler salgın sürecinde kalabalıklarda, hastanelerde, yoğun bakım servislerinde görevlerini yapmayı sürdürdü. Yurttaşların yaşadıkları sorunları kamuoyunun gündemine taşıma görevine devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz.”

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