Gazetecilere 'aşı' için de akreditasyon şartı: Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak!

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU-T24 Ankara

Gazetecilere yönelik akreditasyon uygulamasında Türkiye, yeni bir aşamaya geçti. İnternet medyasında çalışan gazetecileri yıllardır 212 sayılı Basın Kanunu kapsamına almayan, bunun yanı sıra 212 sayılı yasa kapsamında olmalarına rağmen "çizgisini beğenmediği" gazetecilere sarı basın kartını keyfi nedenlerle vermeyen iktidar, Covid 19 aşısı için de "akreditasyonu" öncelik olarak belirledi. Buna göre, aşı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye girme hakkı olan ve akreditasyonu bulunan gazetecilere öncelikli olarak yapılacak. Ardından sarı basın kartı bulunan gazetecilere yönelik aşılama yapılacak.

Alınan bilgiye göre, 212 sayılı yasa kapsamında bulunan ve sarı basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerden, hangilerine kart verileceğine, kimlerin Cumhurbaşkanlığı’na akredite olabileceğine karar veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarla iletişime geçerek liste istedi. Ancak bazı servislerden ve dergilerden liste talebinde bulunulmadı. Bazı gazete ve televizyonlardan ise liste istenilmedi.

İddiaya göre, gönderilen listelerde yer alan isimlerden öncelikle Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu bulunanlara ve TBMM’de çalışma hakkı olanlara aşılama yapılacak. Sonrasında ise yeterli aşı bulunursa, diğer sarı basın kartı sahibi gazeteciler aşılanabilecek.

İnternet kapsam dışı

Uzun yıllardır, taleplere rağmen internet medyası, 212 sayılı Basın Kanunu kapsamına alınmıyor. Bu nedenle, internet medyasında çalışan gazetecilerin sarı basın kartı için başvuru yapma hakkı da bulunmuyor.

Sarı basın kartı alabilmek için 212 sayılı yasaya tabi olup, belli bir süre çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartları yerine getirenlerden bir bölümüne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yıllardır sarı basın kartı vermiyor. Başkanlık, başvuruları, "inceleniyor" yanıtı vererek, yıllarca bekletiyor ya da talepleri gerekçesiz reddediyor.