TGC: Nuh Köklü’yü sevgi ve saygıyla anıyoruz

Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynarken 17 Şubat 2015’de bir esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü’nün ölümünün altıncı yılında yapılan açıklamada şu görüşler yer adı:

“Meslektaşımız Nuh Köklü’yü basın tarihine geçen kartopu cinayetiyle kaybettik. Nuh Köklü emekten, sendikalaşmadan yanaydı. Meslek ilkelerine uygun gazetecilik yapılması için uğraş veriyordu. Haksızlıklara karşı yılmadan mücadele ediyordu. Bu demokrasi ayıbı olan cinayeti hiç unutmamak, unutturmamak için TGC olarak 2015 yılında Nuh Köklü’ye 'Öldürülen Gazeteciler’ listesinde yer verdik. Fotoğrafını, Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne astık. Nuh Köklü’yü ölümünün altıncı yılında sevgi ve saygıyla anarken siyasetçileri nefret söylemlerinden uzak durmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımları atmaya tekrar davet ediyoruz.”

Nuh Köklü nasıl öldürüldü?

Nuh Köklü’nün öldürülmesi bir nefret cinayetiydi. Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki dükkanı vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında dükkanına giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü'yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nuh Köklü kimdir?

1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.