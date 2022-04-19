TGC’nin 47. Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 47. Olağan Genel Kurulu Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda başladı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, toplantıda yaptığı konuşmada gazetecilerin gerçeğe ulaşmak için çabaladığını ve bu nedenle hedef alındığını söyledi. TGC Genel Kurulu’nun ikinci günü olan 20 Nisan 2022 Çarşamba günü oy kullanılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 47. Olağan Genel Kurulu’nun birinci günü 19 Nisan 2022 Salı günü saat 10.00’da çoğunluk sağlanarak Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurul Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, ölen ve öldürülen gazeteciler adına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Divan Kurulu Başkanlığı’na İhsan Kani Atmaca, Başkan Yardımcılığı’na Hüseyin Irmak, Yazmanlığa Fatma Batukan Belge seçildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Olcayto şöyle konuştu:

“Uzun süren pandemiden sonra tekrar yüz yüze görüşebilmek çok güzel. Bugün pek çok arkadaşımı görmek beni çok mutlu etti. Özellikle Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen temsilci arkadaşlarımıza burada bir teşekkür borcum var diye düşünüyorum.

"Gazetecilerin soluk aldığı çok az zaman var bu ülkede"

Zor zamanlardan geçiyoruz. Gazetecilerin soluk aldığı çok az zaman var bu ülkede. Özellikle gazeteciler en çok hedef alınan meslek grubu. Neden gazeteciler hedef alınıyor? Çünkü gazeteciler gerçeği araştırıyor, halkın haber alma hakkını araştırıyor, irdeliyor, sorguluyor. Sansür, oto sansür ve baskılar gazeteciliğin kimlik değiştirmesine yol açıyor. Artık gazetecilik halkı haberdar eden, halkı bilgilendiren bir meslek olmaktan çıkıp iktidarın PR’ını yapan, iktidarın haberlerini yayan bir kuruluş haline geliyor. Gazetecilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten pek çok dava açılıyor bildiğiniz gibi.

"Gazeteciler soru soramıyor"

Gazetecilerin en büyük, belki de olmazsa olmazı soru sormaktır. Karşısındakinden bilgi istemektir, bakanlardan bilgi almaktır. Ama bunu yapamıyorlar artık. Belli soruların dışında, kendilerine verilmiş soruların dışında, Cumhurbaşkanı’na rahatça soru soramıyorsunuz. Bakanlara hiç soramıyorsunuz, tersliyorlar, gazetecinin itibarını düşürmeye çalışıyorlar, davalar birbirini izliyor. Böyle sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Ama bunlar atlatılacak. Türkiye elbette yine demokrasinin, parlamenter demokrasinin yeşerdiği laik Türkiye Cumhuriyeti'nin izinde yürüyen bir yönetime kavuşacak.”

Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporlarıyla ilgili olarak Genel Sekreter Sibel Güneş Genel Kurulu bilgilendirdi. TGC Huzurevinin temelinin Temmuz ayı içinde atılacağını belirten Sibel Güneş şöyle konuştu:

“Gazeteciler için çok ağır bir süreç devam ediyor. 12 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı. 12 bini aşkın gazeteci davayla yargılanıyor. 28 meslektaşımız tutuklu. Seçime giderken sosyal medya yasası ile yeni bir sansür süreci daha başlıyor. Bu zor dönemde sorunlarla TGC kurulları ve üyeler olarak el birliğiyle mücadele ettik. 29 il temsilcimiz ile yerel medyada sorunlara çözüm aradık. Dokuz komisyonumuz ile aktif çalışmalar yaptık. Covid 19 aşılama programına gazetecilerin alınmasını sağladık. Meslektaşlarımızın tanı, tedavi süreçleriyle ilgili olarak destek çalışmalarını sürdürdük. Hukuksal danışmanlık hizmetlerimiz sürdü. TGC mahkemelere bilirkişi olarak görüş bildirmeye devam etti. TGC’nin verdiği 120 yanıt Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararlarında yer aldı. TGC olarak İl İnsan Hakları Kurulu toplarına katıldı. İşkence iddialarıyla ilgili olarak komisyon kurulmasına katkı sağladık. Kadın Gazeteciler Komisyonumuz medyada cinsiyet eşitlikçi dilin gelişmesi için toplantı ve eğitim çalışmalarını sürdürdü. Cezaevi ziyaretlerimize devam ettik. Meslektaşlarımızın davalarını izledik. İşsizlik, basın kartı sorunu, sosyal medya yasa tasarısı, Basın İş Kanunu, gazetecilerin fiili hizmet zammı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında raporlar hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM’ye, tüm partilere ilettik. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği ile birlikte ortak toplantılar yaptık. TGC Basın Müzesi’nin restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birçok görüşme yaptık. Basın Müzemizin iletişim kütüphanesini güçlendirdik. Müzeye gelen yüzlerce iletişim fakültesi öğrencisine gazetecilik, basın tarihi konularında bilgi verdik. Müzemizde sergiler, Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları ile düzenli anma toplantıları yaptık.”

Genel Sayman Ahmet Özdemir Hesap Raporu’nu Genel Kurul’a sundu. Denetim Kurulu Raporu’nu Başkan Arif Esen okudu.

Çalışma ve Hesap Raporu ile Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Üyelerden Mustafa Dolu, Seraceddin Zıddıoğlu, Olay Tan, Mustafa Kuleli, Erden Aktoğu, Yaşar Uzunlar, Mithat Kalaycıoğlu ve Musa Alioğlu görüşlerini belirttiler.

Yönetim Kurulu, Çalışma-Hesap Raporları ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Sayman Ahmet Özdemir 2022-2023-2024 bütçe tasarılarını Genel Kurul’un onayına sundu. Tasarıların tamamı oy birliği ile kabul edildi. Dilekler bölümünde Musa Alioğlu ve Mustafa Arslan söz aldılar. Mesleki konulardaki taleplerini ilettiler.

20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da başlama kararı alınan seçimlerde oy kullanma süreci hakkında Genel Kurul, Başkanlık Divanı tarafından bilgilendirildi ve Oy Ayrımı Kurulu’nun belirlenmesinin ardından Genel Kurul’un birinci gün çalışmaları sonlandırıldı.

TGC seçimlerinde oy nasıl kullanılacak?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu’nun ikinci günü olan 20 Nisan 2022 Çarşamba günü 09.00-17.00 arasında oy kullanılabilecek. Blok listelerde değişiklik yapılamayacak. Seçimde isteyen üyeler verilen boş oy pusulasını kullanarak karma liste de yapabilecek.

Bağımsız adayların isimleri de karma listeye yazılacak. Üzerinde değişiklik yapılan blok listeler ile adaylık başvurusu yapmamış isimlerin yazıldığı karma listeler tümüyle iptal edilecek.