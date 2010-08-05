-TGC MUHABİRE SALDIRIYI KINADI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Bursa'da bir trafik kazasını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Edip Tekin'in kaza yapan kişiler tarafından kamerasının kırılarak dövülmesini kınadı. TGC'den yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik tehdit ve saldırı olaylarının hızla arttığına dikkat çekilerek, ''Bu saldırı, basın özgürlüğüne tahammülsüzlüğün bir göstergesidir'' denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir trafik kazasını görüntülemek isteyen Edip Tekin, kaza yapan kişilerin saldırısına uğramıştır. Başına ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı, halkın bilgi edinme hakkına yapılmış çirkin bir saldırı olarak gördüğümüzü belirtiyor, saldırganların cezalandırılacağına dair inancımızı da korumak istiyoruz.''