TGC: Koronavirüsle halkın medya tercihi değişmeye başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği işbirliği ile yürüttüğü “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi” kapsamında hazırlanan Medya İzleme Raporu yayınlandı.

2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan rapora göre, Koronavirüs salgını medya sektöründe de değişiklik yarattı.

Ortaya çıkan raporda internet siteleri ve alternatif yayın yapan medya kuruluşları için şu değerlendirme yapıldı: “Alternatif medya mecraları internetin ana akımı ya da yaygın medyası şeklinde konumlanmaya başlıyor ve gazete tiraj sıralamalarına oldukça yüksek erişim rakamlarıyla listenin en başından dâhil oluyor. Bu sonuç da bize internette sansürlenmeye çalışılan özgürlük ortamının topluma da ayna tutacak şekilde birbirinden farklı uçlardaki görüşlerin aslında hiç de ‘radikal’ bir konumda olmadığını gösteriyor. Yaygın ulusal medya tarafından yaratılan ‘merkez’ çizgi internette yerini yavaş yavaş gerçeğe bırakmaya başlıyor.”

T24 de küresel sıralamada 12. sırada bulunuyor. Sıralamanın ilk üçünde ise Hürriyet, Sözcü ve Akşam gbulunuyor.