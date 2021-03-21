TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye değil uygulanmasına ihtiyacı var

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile geri çekilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirterek bir açıklama yaptı.

TBMM kararıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkenin Türkiye olduğu hatırlatılan açıklamada, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasını değil, gereklerinin uygulamalarla yerine getirilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Her fırsatta İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak, insan hakları ve kadın haklarının etkin şekilde korunması açısından sözleşmeden çekilme kararına itiraz ediyoruz.

İlk imzacısı Türkiye olan sözleşme, imzalayan devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getirmektedir.

"Alınan karardan geri dönülmelidir"

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak bir kez daha kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taraf olduğumuzu ve uzun süren mücadelelerle kazanılmış haklardan geri dönülmesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz.

Hukukçuların da ifade ettiği üzere; uluslararası sözleşmelerle ilgili evrensel hukuk çerçevesinde hareket edilmeli, alınan karardan geri dönülmelidir.

"Kadınların şiddetle mücadelesinde yalnızlaştırılması"

Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, kadınların şiddetle mücadelesinde yalnızlaştırılması anlamına geldiği gibi faillerin cesaret bulmasına da hizmet edecektir.

Her yıl yüzlerce kadının şiddet olaylarında kaybedildiği ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye değil, uygulanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”