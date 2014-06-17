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TGC: IŞİD baskınlarına yayın yasağı sansürdür

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, Musul olaylarına ilişkin getirilen yayın yasağını yeni bir sansür biçimi olarak değerlendirdi

17 Haziran 2014 21:11

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Musul konusuna yayın yasağı getirmesini değerlendiren TGC, bu yargının bağımsızlığıyla bağdaşmamaktadır, açıklamasını yaptı

Cemiyet yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Musul’da TC Büyükelçiliği’ndeki işgal sırasında alıkonulan elçilik personeline yönelik haberlerin kamuoyundan saklanması yolunda bir mahkeme kararı alınmıştır.

İlginçtir iki gün önce Sayın Başbakan Musul konusunda ‘yazıp çizmeyin’ şeklinde gazetecilere seslenmiştir. Aradan geçen 48 saatte Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Musul konusuna yayın yasağı getirmiştir. Bu rastlantıyı yargının bağımsızlığı ile bağdaştırmak zordur.

Gerçekleri öğrenme, doğru bilgi alma hakkı zaten sınırlı olan kamuoyu şimdi bu yasaklamayla Musul konusunda büsbütün habersiz kalacaktır. Türklerin de bulunduğu Musul’da neler olduğunu bilmek yurttaşların en doğal hakkıdır.

Kaldı ki, bölgede katliam yapan Işid terör örgütünün sosyal medyayı ustalıkla kullandığı bir gerçektir. Kamuoyunu sadece terör örgütünden gelen manipüle edilmiş haberlere ve vahşet görüntülerine mahkum etmenin nasıl bir mantığı olabildiğini anlayabilmiş değiliz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman yayın yasaklarına karşı çıktık. Bu defa da özellikle halkımızı çok yakından ilgilendiren bir olayda konulan yasağı anlamsız bulduğumuzu, demokrasinin şeffaflık ilkesiyle de bağdaşmadığını bir kere daha vurgulamak istiyoruz.”

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