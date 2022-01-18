TGC: Hrant Dink evrensel barışın savunucusuydu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 19 Ocak 2007 yılında kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde katledilen gazeteci-yazar Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink’in hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 15. yılındayız. Evrensel barışı savunan Hrant Dink’i iki ülke halklarının kardeşlik içinde yaşaması uğruna verdiği mücadeleyle hatırlıyoruz." denildi.

Açıklamada, "TGC Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde Hrant Dink ile birlikte 66 gazetecinin fotoğrafları yer alıyor. 66 gazeteci cinayetinin azmettirenlerinin, tetikçilerinin ortaya çıkarılamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanmasının, gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edemiyoruz. Halkı doğru ve yansız bilgilendirme görevini üstlenmiş meslektaşlarımız, ne yazık ki, hala baskı ve tehditler altında çalışmayı sürdürüyor." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uzun yıllar Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink’i hiç unutmayan biz meslektaşları, onun katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını hala bekliyoruz.

Irkçılığın ve ayrımcılığın olmadığı bir toplumda barış içinde yaşamak için medyada nefret söylemini ortadan kaldırmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Hrant Dink'i ölüm yıldönümünde bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Hrant Dink kimdir?

1954 yılında Malatya’da doğdu. İÜ. Fen Fakültesi’nde zooloji eğitimi aldı. Ardından da üniversitede felsefe alanında eğitimini sürdürdü. Mesleğe 1990'lı yıllarda Ermenice yayınlanan günlük Marmara Gazetesi’nde kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazarak başladı. Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi’ni kurdu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve Birgün gazetelerinde yazdı. Türk ve yabancı basında dile getirdiği görüşleriyle dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve Norveç’te düşünce özgürlüğü alanında önemli ödüllerin sahibi oldu. Yazıları nedeniyle çok sık gözaltına alındı. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde, 19 Ocak 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.