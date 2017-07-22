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Medya

TGC: Halkın haber alma özgürlüğü serbest kalsın istiyoruz

“Umudumuzu hiç yitirmiyoruz”

22 Temmuz 2017 17:05

Burhan Felek Salonu’nda Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü kapsamında yapılan toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Turgay Olcayto,  “İstiyoruz ki; ifade özgürlüğü önündeki engeller kalksın, temel hak ve özgürlüklerimizi engelleyen kurallar ortadan kalksın, halkın haber alma özgürlüğü serbest kalsın istiyoruz. Barış istiyoruz. İsteklerimizin hepsi bu kadar masumane” dedi.

Birgün gazetesinden Özlem Ateş’in haberine göre,  TGC, Burhan Felek Salonu’nda Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü kapsamında bir toplantı düzenledi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in moderatörlük ettiği toplantıya konuşmacı olarak; Hıfzı Topuz, TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Başkanı Altan Öymen, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, BirGün Yayın Kurulu üyesi Barış İnce, Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, TGC Avukatı Gökhan Küçük ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya katıldı.

“Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü” toplantısının açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Olcayto, “24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olmasının yanında önemli bir duruşmanın da tarihi. İçeride 160 gazeteci var. Umudumuzu hiç yitirmiyoruz. İstiyoruz ki; ifade özgürlüğü önündeki engeller kalksın, temel hak ve özgürlüklerimizi engelleyen kurallar ortadan kalksın, halkın haber alma özgürlüğü serbest kalsın istiyoruz. Barış istiyoruz. İsteklerimizin hepsi bu kadar masumane” dedi.

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