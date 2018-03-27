TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Bianet'te yer alan habere göre, bu senenin kazananları şöyle:

Yazılı basın haber dalında

* Siyaset haberi dalında Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi’nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Tank Değil Ben Çarptım” başlıklı haberiyle,.

* Ekonomi haberi dalında Burak Coşan Hürriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Ekmeğimizle Oynuyorlar” başlıklı haberiyle,

* Toplum haberi dalında Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Ohal İstismarı” başlıklı haberiyle,

* Eğitim haberi dalında Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi’nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Tez Pazarı’nda Kapı 3 Bin TL’den Açılıyor” başlıklı haberiyle,

* Sağlık haberi dalında Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi’nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Verem Turistleri” başlıklı haberiyle,

* Kültür-Sanat-Magazin dalında Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan “Hasbahçe’ye İmar” başlıklı haberiyle,

* Spor haberi dalında Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!” başlıklı haberiyle,

* Köşe yazısı dalında Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Antalyaspor’da Menajer Vurgunu” başlıklı yazısıyla,

* Araştırma dalında Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi’nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan “Dönüşüm İnsanları” başlıklı araştırmasıyla,

* Röportaj- Söyleşi dalında Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi’nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni

* Birinci sayfa düzeni dalında Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi’nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla,

* İç sayfa düzeni dalında Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla,

* Fotoğraf dalında Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Adaleti Yolda Arayanlar” fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu.

* Karikatür dalında ödüle değer eser bulunamadı.

Televizyon ve Radyo

* Televizyon haberi dalında İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın yayınladığı “Filistinli Göstericinin Vurulma Anları”başlıklı TV haberiyle,

* Televizyon araştırma haberi dalında Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Hayallere Engel” başlıklı haber dosyasıyla,

* Televizyon haber programı dalında Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV’de yayınlanan “5N1K: Reza Zarrab Özel” konulu haber programıyla,

* Televizyon belgeseli dalında Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV’de yayınlanan “Bilun: Sürgünün Son Tanığı ”belgeseliyle,

* Televizyon spor haberi dalında Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Efsane Boksör Marcel Cerdan” başlıklı programıyla,

* Televizyon kamera çalışması dalında Hasan Dönmez ve Murat Karataş26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Her Şey Vatan İçin”başlıklı haber dosyasıyla,

* Radyo haber ve program dalında Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan Cinayet Masası programı ile ödüle değer bulundu.

* Televizyon kültür sanat haberi dalında ödüle değer eser bulunamadı.

İnternet

* İnternet haber dalında Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde Hürriyet’in internet sitesinde yayınlanan “Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu.

* İnternet röportaj dalında Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde BBC Türkçe’de yayınlanan “IŞİD’den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın” başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu.

Nezih Demirkent Özel Ödülü

TGC Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk’e verilmesini kararlaştırdı.

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

Seçici Kurul

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu

Ayşe Özek Karasu (Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü), Bertan Ağanoğlu (Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Necdet Doğan (Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Niyazi Dalyancı (TGC Genel Sekreter Yardımcısı), Fatih Polat (Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Vahap Munyar (TGC Başkan Vekili-Hürriyet Gazetesi Yazarı) ve Miyase İlknur(Cumhuriyet Gazetesi Yazarı).

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu

Dr. Engin Başçı (TRT Muhabiri), Göksel Göksu (CNN Türk Muhabiri- TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü ), Prof. Dr. Özden Cankaya (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi), İhsan Yılmaz(Habertürk TV Haber Müdürü- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Sibel Güneş(TGC Genel Sekreteri-www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Esen (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi) ve Ümit Aslanbay (Gazeteci).

İnternet Seçici Kurulu

Celal Toprak (Gözlem Gazetesi İstanbul Temsilcisi- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Erol Önderoğlu (Gazeteci), Dr. Recep Yaşar (TGC Başkan Yardımcısı), Bülent Ayanoğlu (milliyet.com.tr İnternet Yayın Yönetmeni) ve Mustafa Çetin (Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni)