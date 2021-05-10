TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı; T24 çizeri Tan Oral'a 'karikatür' ödülü

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. T24 çizeri Tan Oral da, 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan "Betonlaşmadan Yakınmak" karikatürüyle ödüle değer bulundu.

Seçici Kurullar

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu



Ayşe Özek Karasu Habertürk Yazarı, Bertan Ağanoğlu Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Emre Oral Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Behiç Ak Karikatürist-yazar ve belgesel film yönetmeni, Gürcan Bilgiç Sabah Gazetesi Spor Yazarı, Gürsel Çelikkanat Haber Kameramanı, Miyase İlknur Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Semra Kardeşoğlu TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve Vahap Munyar TGC Başkan Vekili- Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü’nden oluştu. Basın Seçici Kurulu 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Behiç Ak, Yazmanlığa Bertan Ağanoğlu seçildi. Gürcan Bilgiç mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu



Dr. Engin Başcı İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Göksel Göksu TGC Yönetim Kurulu Üyesi–Habertürk Şef Editör - İhsan Yılmaz TGC Yönetim Kurulu Üyesi - TRT İstanbul Haber Müdürü, Levent Ertem Oksijen Yazarı, Sibel Güneş TGC Genel Sekreteri- www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen Emekli Öğretim Üyesi ve Ümit Aslanbay T24 Yazarı’ndan oluştu. Televizyon-Radyo Seçici Kurulu 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı. Seçici Kurul Başkanlığı’na Ümit Aslanbay, Yazmanlığa Engin Başcı seçildi.

İnternet Seçici Kurulu



Ahmet Özdemir TGC yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi Yazarı, Erol Önderoğlu Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi-Gazeteci, Esra Alus cumhuriyet.com.tr internet sitesi editörü, Hakan Güldağ TGC Genel Sekreter Yrd.-Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Harun Simavi diken.com.tr sahibi, Pınar Aktaş TGC Yönetim Kurulu Üyesi - Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü’nden oluştu. İnternet Seçici Kurulu 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı.



Seçici Kurul Başkanlığına Ahmet Özdemir, Yazmanlığa Pınar Aktaş seçildi. Deniz Zeyrek mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

Ödül kazananlar

BASIN HABER



Siyasal: İklim Öngel Cumhuriyet Gazetesi’nde 18 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Depreme Bile Gerek Yok” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi Övgü: Seçici Kurul Meltem Akyol’un Evrensel Gazetesi’nde 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kaza Yapan Kuryeye ‘Hasarı Karşıla’ Dediler” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Toplum: Cihat Aslan Milliyet Gazetesi’nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Üç Köyü Üfürdü” başlıklı haberiyle ve Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir Demirören Haber Ajansı’nda 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Refakatçi Borsası” haberi ile ödüle değer bulundu.

Eğitim: Mustafa Mert Bildircin BirGün Gazetesi’nde 23 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Sembollerle Gericilik” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Sağlık: İsmail Arı BirGün Gazetesi’nde 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs Testi Menzil’e Emanet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat Magazin: Doğan Hızlan Hürriyet Gazetesi’nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz’ün Memleket Hasreti Son Buluyor” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor: Eren Tutel BirGün Gazetesi’nde 17 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Hem Hakem Hem Sporcu Hem Şampiyon” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.



Köşe Yazısı: Işıl Özgentürk Cumhuriyet Gazetesi’nde 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kızışmış Erkekler Örgütü!” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Zindaşti Trafiği” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma Övgü: Seçici Kurul Uğur Şahin’in BirGün Gazetesi’nde 19-27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kentin Soluğu” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

Röportaj-Söyleşi: Bu dalda ödül verilmedi.

Sayfa Düzeni: a- Birinci Sayfa Düzeni: Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ”birinci sayfasıyla” ödüle değer bulundu.

b- İç Sayfa Düzeni: Osman Ortakçı Milliyet Gazetesi’nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “12. sayfasıyla” ödüle değer bulundu.

Karikatür: Tan Oral T24’ de 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Betonlaşmadan Yakınmak” karikatürüyle ödüle değer bulundu.

Tan Oral'ın ödüle layık görülen karikatürü

Fotoğraf: Kurtuluş Arı Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “İnsanlık Öldü” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

RADYO TV DALI

TV Haber Dalında:Barış Kaya-Akif Balıkçıoğlu’nun 24 Aralık 2020 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “Sözler Değişti Ama Arşiv Yerinde” başlıklı TV haberi ödüle değer bulundu.

TV Haber Övgü: Seçici Kurul Şevval Şirin’in 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D’de yayınlanan

“Ünlüler Ve Sahte İlaç” başlıklı haberini övgüye değer gördü.



TV Haber Program Dalında: Melike Şahin’in NTV’de 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “Unutmamak İçin” haber programı ödüle değer görüldü.

TV Belgesel Dalında: Seçici Kurul TV Belgesel dalında ödül vermedi.

TV Kültür Sanat Dalında: Müge İplikçi Çakır’ın Mediascope TV’de 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “Zeytin Dalı” programı ödüle değer görüldü.

TV Spor Dalında: Seçici Kurul Spor dalında ödül vermedi.

TV Kamera Çalışması Dalında: Ahmet Akpolat’ın CNN Türk’te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “İHA'nın Vurulma Anı” çalışması ve Hasan Dönmez’in Habertürk TV’de 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “Ermenistan'a Ait İHA Düştü” çalışması ödüle değer görüldü.

Radyo-Program Dalında: Çiğdem Işık-Sevilay Tunalı’nın TRT Nağme’de 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Radyolu Günler” adlı programı ödüle değer bulundu.

İNTERNET

HABER DALI: Neyran Elden’in 17 Nisan 2020 tarihinde BBC Türkçe ’de yayınlanan “Cerrahpaşa'da Bir Gün” başlıklı haberi ödüle değer bulundu.

RÖPORTAJ DALI: Umut Çolak’ın 29 Şubat 2020 tarihinde Amerika’nın Sesi’nde yayınlanan “İnsan Kaçakçısı: Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim” başlıklı röportajını ödüle değer buldu.

ÖZGÜN KÖŞE YAZISI DALI: Atilla Türker’in 1 Temmuz 2020 tarihinde Ajans Spor’da yayınlanan TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı Futbolcuları Dolandırdığı Gerekçesi İle Tutuklanan Menajerin Avukatlığını Üstlendi başlıklı köşe yazısı ödüle değer bulundu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında

2020 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “Bağımsız ve objektif gazetecilik çabasını sürdürmesi, ekonomi ve finans alanında uzman gazeteciler yetiştirmesi, Türkiye’de ekonomi ve finans okuryazarlığına katkısı, karmaşık uluslararası finans bilgilerini geniş kesimlerin anlayacağı yalın biçimde aktarma ve yorumlama yetkinliği” nedeniyle Bloomberg TV sunucusu ve Dünya Gazetesi yazarı Açıl Sezen’e verilmesini kararlaştırdı.

KADIN HABERİ ÖDÜLLERİ



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirmiştir.

Öznur Karslı Çetiner’in 28 Haziran 2020 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan Hayatın İçinden Programı’nda yer alan Şule Çet davasıyla ilgili röportajına;

Hatice Kamer’in 29 Temmuz 2020 tarihinde BBC Türkçe’ de yayınlanan “Mutlu Kaya: Ömrümü Adalete Adadım Diyor" başlıklı haberine;

Milliyet Gazetesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası" na

2020 kadın haberi ödülü verilmesini kararlaştırmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacak.