TGC: Gazeteciler yıpranıyor, basın kartı şartı kaldırılsın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payını alabilmesi için iktidarın getirdiği “basın kartı şartı”nın kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce raporlarla ve basın açıklamalarıyla konuyu gündeme getiren TGC, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun toplantısına katılarak basın kartı zorunluluğunun büyük bir adaletsizliğe yol açacağına dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, iktidarın torba yasaya eklediği gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payı için "5953 Sayılı Basın İş Yasası ile çalışıyor olmaları" yeterliyken, "basın kartı sahibi olma şartı" getirilmesine karşı itirazlarını sürdürüyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilcisi Taylan Erten, 22 Ekim'de yapılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Komisyonun gündeminde yer alan Torba Yasa ile gelen yıpranma payının ancak basın kartı olan gazetecilere verileceğini düzenleyen maddeyle ilgili TGC’nin itirazlarını dile getirdi.

5953 Sayılı Basın İş Yasası ile çalışan gazetecilerin tümünün yıpranma payı hakkından yararlanması gerektiğine dikkat çeken ve komisyon üyesi milletvekillerin sorularını da yanıtlayan Taylan Erten şunları söyledi:

“İktidarın torba yasayla Meclis'e getirdiği yasa maddesine göre sadece Basın Kartı Sahibi olan ve fiilen çalışan meslektaşlarımız yıpranma payından yararlanabiliyor. Bu yasa maddesiyle önceki düzenlemeden farklı olarak yıpranma payı süresi yani fiili hizmet zammı süresi 3 yıldan 5 yıla çıkıyor. Bu değişiklik olumlu. Ama basın kartı zorunluluğu getirilmesiyle gazeteciler açısından hak ihlalinin sürdüğünü düşünüyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bizim talebimiz basın kartı şartının kaldırılması yönünde. 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalışan ama İletişim Başkanlığı’nın eleştirel yayın yaptıkları için basın kartlarını vermediği binlerce gazeteci var. Bu maddeyle gazeteciler hem basın kartlarını hem de yıpranma payı haklarını kaybetmiş olacaklar. Adaletsizlik ikiye katlanacak.

Basın İş Yasası ile gazeteci olarak çalıştıkları ve mesleğin koşulları nedeniyle yıprandıkları halde İletişim Başkanlığı uygun görmediği için bu haktan yararlanamayacaklar. Dava açmak zorunda kalacaklar. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkı açısından gazetecilik mesleğinin yapılması yine zorlaştırılmış olacak. 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalışan tüm gazetecilerin yıpranma hakkından yararlandırılmasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca gazetecilik yaptıkları halde işverenleri tarafından Basın İş Yasası ile çalıştırılmayan 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı çalıştırılan meslektaşlarımızın yıpranma payından yararlanmalarını sağlayacak bir düzenleme de mutlaka yapılmalı diye düşünüyoruz."