TGC'den Öldürülen Gazeteciler Günü mesajı: Gazeteciliği savunmayı sürdüreceğiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle "Gazeteciliği savunmayı sürdüreceğiz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı. TGC açıklamada, "Serbesti Gazetesi'nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi ilk basın şehididir. 6 Nisan 1909 yılında düşünceleri ve yazdığı yazıları nedeniyle öldürüldü. Hasan Fehmi'nin ardından gazeteci cinayetleri durmadı. Bugüne kadar her siyasi görüşten 66 meslektaşımız maalesef karanlık odakların hedefi oldu ve öldürüldü. Hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz" dedi.

Yazı işleri müdürü ve başyazarı olduğu Serbesti Gazetesi'ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini eleştirdiği için 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü'nde vurularak öldürülen Hasan Fehmi Bey Türkiye'de ilk basın şehidi olarak tarihe geçti. Hasan Fehmi Bey'in toprağa verildiği tarih olan "6 Nisan" günü 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla "Şehit Gazeteciler Günü" olarak kabul edildi. 2005 yılında yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla günün adı "Öldürülen Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

"Otosansür ve sansür yaygınlaşıyor"

Bugüne kadar 66 gazetecinin kurşunlarla, bombalarla öldürüldüğüne dikkat çekilen TGC Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Basın ve düşünceyi İfade özgürlüğü, demokratik toplumun en temel özgürlüklerinden biridir. Kamuoyunu korumanın yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünden geçer. Ancak dünyada ve Türkiye'de tarih boyunca siyasi ve ekonomik iktidar odaklarının basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hedef seçtiğine ve gazetecilerin öldürüldüğüne tanık oluyoruz.

Serbesti Gazetesi'nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi ilk basın şehididir. 6 Nisan 1909 yılında düşünceleri ve yazdığı yazıları nedeniyle öldürüldü. Hasan Fehmi'nin ardından gazeteci cinayetleri durmadı. Bugüne kadar her siyasi görüşten 66 meslektaşımız maalesef karanlık odakların hedefi oldu ve öldürüldü. Bu meslektaşlarımızın fotoğrafları ve isimleri TGC Basın Müzesi'nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi'nde yer alıyor. Gazeteci cinayetlerinin planlayıcılarıyla, tetikçileri ortaya çıkarılamadı. Faili meçhul dosyaları TBMM'de ele alınamadı.

Günümüzde iktidarın demokratik olduğunu söylediği bir ülkede de gazeteciler işsizlik, sözlü ve fiziksel saldırı, gözaltı ve tutuklama baskısı altında halkı bilgilendirmeye çalışıyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne tahammül edilemediği için yine çok sayıda meslektaşımız cezaevinde tutuluyor.

Devlet kurumları ve ekonomik araçları medya kuruluşlarını susturmak için kullanılıyor. Otosansür ve sansür yaygınlaşıyor. Yaygın ve yerel medyadaki bağımsız gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılar sürüyor ve sorumluları ortaya çıkarılmıyor. Gazetecilere saldıranlar 'cezasızlık' uygulamasıyla korunduğu için yeni bir gazeteci cinayeti olması an meselesi.

Bu ağır ve zor koşullara eklenen virüs salgını ortamında evrensel gazetecilik ilkeleriyle halkı bilgilendiren, gazetecilik mesleğini onuruyla yapan yaygın ve yerel basında çalışan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz. 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nde, hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. Gazetecilik mesleğini savunmaya sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine tekrar sunuyoruz."