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TGC: Cumhurbaşkanı’nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Can Dündar'ı hedef gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi

01 Haziran 2015 15:46

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MİT TIR’larını haber yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik söylediği “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek” ifadelerini eleştiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı’nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi bu davranışla yok sayılmıştır" denildi.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:  

“Gazetecilik meslek ilkelerinin tanımlandığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi; 'Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelmektedir. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller kamusal işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere dayandırılmalıdır' demektedir. 

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar MİT TIR'larıyla ilgili haber ve görüntüleri yayınlayarak halka karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhuriyet Gazetesi’ni ve Can Dündar’ı  ‘Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek’  diyerek açıkça tehdit etmektedir. Cumhurbaşkanı’nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi bu davranışla yok sayılmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı ve iktidarı gazeteciler üzerine yoğunlaştırdıkları tehdit ve baskılara son vermeye çağırıyoruz.”

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