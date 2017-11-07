TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri dün akşam düzenlenen törende sahiplerine verildi.

20 Ekim 2017 Cuma günü saat 11.00’de TGC Merkezi’nde toplanan Seçici Kurul, 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, Nurzen Amuran, Orhan Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener ve Zeynep Oral ‘a ödül verilmesini kararlaştırmıştı. Tören Derimod ve Garanti Barter’in sponsorluğunda dün akşam TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlendi.

TURGAY OLCAYTO: BURHAN FELEK’İ SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ

Törende açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

“Şeyhül Muharririn Burhan Felek için konuşmak hem çok kolaydır, hem de bir hayli zordur. Çünkü Burhan Felek, hayatı boyunca renkli kişiliği ile göze çarpmıştır. Mesleğin muhabirliğinden başlayıp gazeteciliğin hemen her alanında çalışmış, sporda, tiyatroda etkin hizmetler vermiş değerli bir insandır. Kolay yazan, düşüncelerini ustalıkla okurlarıyla paylaşan, halkın nabzını tutmayı çok iyi bilen bir köşe yazarıydı. TGC için kanımca en büyük hizmeti uzun yıllar sürdürdüğü başkanlık görevinde en güç koşullarda kurumun zarar görmeden ayakta kalmasını sağlamış olmasıdır. Sıkıyönetimlerin, askeri darbelerin peş peşe geldiği, ekonomik sıkıntıların bunalttığı dönemlerde Burhan Felek hep ustalıkla gemisini yürütmeyi ve kıyıya ulaştırmayı başarmıştır. Bundan ötürü de Burhan Felek’e minnet borcumuz var. Kendisini ölümünün 35. yılında özlem ve sevgiyle anıyoruz. “

ORHAN ERİNÇ: BURHAN FELEK’E ÇOK ŞEY BORCLUYUZ

Uzun yıllar Burhan Felek ile birlikte çalışan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ise törende şunları söyledi:

“Burhan beye çok şey borçluyuz. Bir defa 12 Eylül’ü hasarsız atlatmamızın nedeni Burhan beydir. Ona duyulan saygı nedeniyle ricaları kırılmazdı. Kapanan birçok gazetenin açılmasında onun gayreti vardır. Burhan bey basın özgürlüğü konusunda çok titizlenen ustalardandı. Haberin çıktığı şekilde yayınlanmasından yanaydı. Haberin orasından burasından çekiştirilmesine karşıydı. Tabii bu ideal bir özgürlük tanımı. Bu günlerde ifade özgürlüğünden bahsetmek biraz lüks. Ciddi görünürdü ama şakalaşmayı severdi. Onun Şeyhül Muharrirliği sadece Türkiye ile sınırlı değil, Batı’nın en uzun süreli fıkra ve köşe yazarı olduğu da uluslararası örgütlerce belirtilmişti. Burhan beyin Şeyhül Muharrirliği de hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu tarafından, hem de 1975’te toplanan 2. Basın Kurultayı’nın ortak kararı ile ayrıca onaylanmıştı. Bizim için örnek ustalardan biri olmayı sürdürecek.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Ahmet Örs’e ödülünü verdi. Ertuğ Karakullukçu’nun ödülünü TGC Onur Kurulu Sekreteri Ergin Konuksever’den aldı. TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, İzzet Öz’ün ödülünü takdim etti. Sağlık sorunu nedeniyle törene gelemeyen Melih Aşık’ın yerine ödülünü alan sekreteri Serap Budak’a plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto sundu. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Nurzen Amuran’ın yerine TGC Balatoj Kurulu Başkanı Nuray Özger’e ödülünü verdi. Orhan Atasoy ödülünü Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç’ten aldı. Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç, Ömer Kırkpınar’ın yerine Mehmet Ali Canbek’e ödülünü verdi. Sezi Ergun Anar ödülünü TGC Başkan Vekili Recep Yaşar’ın elinden aldı. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Tevfik Yener’e ödülünü takdim etti. Zeynep Oral’ın yerine ödülünü alan TGC önceki Başkanı Orhan Erinç’e plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto sundu. Tören sponsoru Garanti Barter’a verilen teşekkür plaketini Emir Varlık Yönetim Genel Müdür’ü Özbey Ergün aldı.

Törene BYEGM İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, BİK İstanbul Şubesi Müdürü Mehmet Köşker, RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, Garanti Barter İcra Kurulu Başkanı Coşkun Ergün, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Celal Toprak, TGC Denetim Kurulu üyesi Arif Esen, Ercüment Erkul, TGC Balotaj Kurulu üyesi Muammer Tuncer, Haşmet Yavuz, Azize Şenbülbül, Serpil Özkaynak, TGC Onur Kurulu üyeleri Şükran Soner, Engin Köklüçınar, TGC Onursal Üyeleri, Şenes Erzik, Prof. Dr.Turgay Atasü, Prof. Dr. Fevzi Aksoy, Oktay Duran, Rüştü Bozkurt, ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, TGC Sosyal İşler Komisyonu üyeleri Hüseyin Irmak, Nevin Akkaya, Yasemin Arpa, Kadın Gazeteciler Komisyonu’ndan Semra Kardeşoğlu, kıdemli üyeler Turgut Fethi, Garbis Özatay, Bilal Öztürk, Hasan Ercan, Zafer Atay, Seracettin Zıddıoğlu, Ali Hıdır Er, Okşan Atasoy, Zeki Efe ve çok sayıda TGC üyesi katıldı.

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