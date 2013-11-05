TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”, dün gece konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödüller, TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun başkan, TGC Denetleme Kurulu Üyesi Engin Başçı’nın yazman olduğu, Ara Güler, Orhan Erinç, Nurhan Aydın, Şükran Soner, Niyazi Dalyancı, Atilla Güner ve Sibel Güneş’ten oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Oylama sonunda özel yönetmeliğe göre; 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilerden Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar ve Ziya Sonay Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

Ustalar birarada

TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, TGC Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Yılmaz ve Kamil Masaracı, TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Mehmet Barlas, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Ziya Sonay, Burhan Felek’in yeğeni Okşan Atasoy ve eşi Orhan Atasoy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Olcayto: Usta bir gazeteci

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, Şeyhül Muharririn Burhan Felek’in Türkiye’nin en iyi gazeteci ve yazarlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Olcayto, “Burhan Hoca, çok anlaşılır bir Türkçeyle yazan, kısa cümleler kuran, halka çok rahat hitap ederken hiçbir zaman düzeyini düşürmeyen, ‘halka ineceğim’ endişesinde olmayan bir yazardır. Yazılarında hem ustalığını konuşturur hem de yazılarıyla halka kolayca kendisini kabul ettiren bir gazetecidir. Bu, pek çok yazara ait bir özellik değil. Onun için Burhan Hoca’nın bu yönüne hep ayranlık duymuşumdur.” dedi. Burhan Felek’in her zaman bir ironisi olduğuna da vurgu yapan Başkan Olcayto, “Hiçbir zaman küstahlık etmeden ince espriler yapardı. Bunun dışında Burhan Hoca’nın olimpiyat ruhunu taşımada büyük emeği vardır” dedi.





Çardak: Hayatımın en mutlu günü

Necdet Çardak’a ödülünü TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi takdim etti. Mesleğe nasıl başladığını anlatarak sözlerine başlayan Çardak, anılarını katılımcılarla paylaştı. Ödüle değer görüldüğü için mutluluğunu dile getiren Çardak, “Böyle bir ödül alacağımı hiç beklemiyordum. Bana bu ödülü verme lütfunda bulunanlara çok çok teşekkür ederim. 78 yaşındayım. Hayatımda bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Hayatımda ikinci mutlu günü de Sakarya’da Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptığım döneminde cemiyetin 4 katlı binasının açılışında yaşadım. Bu ödüle beni layık görenlere tekrar teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Barlas: Bizim meslek sürat koşusu, maraton

Mehmet Barlas ödülü aldıktan sonra şöyle konuştu:

“Burhan Felek Ödülünü aldığım için çok mutluyum. 22 yaşında Cumhuriyet Gazetesinde dış politika yazmaya başladığım sırada Burhan Felek’te 80 yaşında benim köşe komşumdu. Bu olay bana şunu düşündürdü. Bizim meslek sürat koşusu, maraton çok hızlı başarılar, çok hızlı yükselişler, sonunda mutlaka problemler de yaşatıyor insana. İşte ben 50 yıldır koşuyorum. Yaşayabildiğim sürece de koşacağım. Dilerim bütün genç arkadaşlarım benim kadar şanslı olurlar. Maratonu ya da bu rodeoyu bu vahşi hayvanından üstünden düşmeden bitirirler.”

Osman Saffet Arolat: Burhan Felek'in öğrencisiyim

Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı takdim etti. Arolat, “Gazetecilik Enstitüsü’nde Burhan Felek’in öğrencisiydim” diyerek Burhan Felek’i sevgi ve özlemle andığını dile getirdi. Başta ödülü veren Niyazi Dalyancı olmak üzere salondaki meslektaşlarıyla geçirdiği anılarından ve mesleki anekdotlarından birkaçını paylaşan Arolat, hâlâ yazmaya, çizmeye devam ettiğini aktardı. Arolat “Dünya Gazetesi’ni çok iyi bir ekibe devrettik. Dünya Gazetesi’nde başyazarlık yapmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlyas Namoğlu: Dünyanın en espiritüel insanıydı

İlyas Namoğlu’na ödülünü Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay verdi. Namoğlu, şunları söyledi:

“Ben Burhan Hocayla sadece genel kurullarda ve ofisinde zaman zaman beraber oldum. Burhan Hoca, dünyanın en espritüel insanıydı. Özellikle genel kurullarda faaliyet raporu okumazdı, sohbet ederdi. Alkışlarla gelir, alkışlarla giderdi. Senelerce böyle devam etti.”

Ziya Sonay: Bu salonlarda 50 yılım geçti

Ziya Sonay’a ödülünü TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç takdim etti. Sonay, “Bu salonlarla hemen hemen 50 yılım geçti. Ama son 6 yıldır sağlık sorunları yaşıyorum. Bu ödüle beni değer gördüğünüz için çok teşekkür ederim” dedi.

Ergun Hiçyılmaz: Burhan Felek ile ilgili çok yazı kaleme aldım

Ergun Hiçyılmaz ise ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan’ın elinden aldı. Salonda çok sayıda meslektaşı bulunduğunu dile getiren Hiçyılmaz, “Kalben sevdiğim bütün arkadaşlarım burada” diyerek duygularını ifade etti.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün önemine dikkat çeken Hiçyılmaz, Burhan Felek ile ilgili çok sayıda yazı kaleme aldığını aktardı. Hiçyılmaz, “Bu ödülle beni gerçekten mutlu ettiniz, sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Burhan Felek Ödülü’ne değer görülen, ancak törene katılamayan Sezai Bayar adına ödülü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar aldı. Munyar’a ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı takdim etti. Sağlık sorunları nedeniyle törene gelemeyen Alpay Kabacalı’nın ödülünü ise TGC Başkanı Turgay Olcayto aldı. Ödülü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ takdim etti.

Burhan Felek kimdir?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'de başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-52 ve 1959-82 yılları arasında 2 kez üstlendi.