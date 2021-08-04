TGC: BirGün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin haksız yere gözaltına alınmıştır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, BirGün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin’in şiddete uğrayan bir kadınla ilgili haber yaparken İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasını eleştirdi.

TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada genelgelerin kanuna ve Anayasaya aykırı olamayacağını belirtti. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Birgün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin 3 Ağustos 2021 Salı gecesi Şişli’de kadına yönelik şiddeti görüntülemek isterken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda izinsiz çekim yapılamayacağı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

"Genelge anayasa ve basın kanuna aykırı"

Meslektaşımızın gözaltı işlemi sırasında gerekçe gösterilen Genelge, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarihli genelgesidir. Hemen belirtelim ki Genelgeler Kanuna ve Anayasaya aykırı olamaz. Genelge başta 5187 sayılı Basın Kanununun 3. Maddesine, Anayasamızın da Basın Özgürlüğünü düzenleyen 28. maddesine açıkça aykırıdır. Devletin, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alması Anayasal Sorumluluğudur.

Son günlerde haber yapan gazetecilere yönelik olarak söz konusu genelgenin ileri sürülmesi basın özgürlüğünün açıkça ihlal edilmesidir.

Hemen hatırlatalım ki gazeteci görevini yerine getirirken kimseden izin almak zorunda değildir, kimseye hesap vermek zorunda da değildir. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Bu gazetecinin şahsına tanınmış bir imtiyaz da değildir. Bu halkın imtiyazıdır. Bu imtiyaz ise tüm genelgelerin üstündedir. Haksız yere gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan meslektaşımız Uğur Şahin’e ‘geçmiş olsun’ diyoruz.

Gazetecilere yönelik haksız göz altı işlemlerinin devam etmemesi için İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Genelgenin gazetecileri kapsamadığına’ yönelik ivedilikle kamuoyuna açıklama yapılmasını’ ve genelgenin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.”