TGC, bıçaklı saldırıda öldürülen gazeteci Nuh Köklü’yü andı

TGC Yönetim Kurulu 17 Şubat 2015 tarihinde, bıçaklı bir saldırıyla öldürülen gazeteci Nuh Köklü için anma mesajı yayınladı.

Türkiye'de öldürülen 65'inci gazeteci olan Nuh Köklü için yayınlanan anma mesajında, “Uzun yıllardır siyasetçilerin halkı ayrıştıran birbirinden nefret ettirmeye yönelik söylemleri yurttaşlarımızı kutuplara ayırıyor. Demokrasinin yeşermesini engelleyen bu gergin korku iklimi nedeniyle gazeteciliğin meslek olarak yapılması giderek zorlaşıyor. Nefret söyleminin hâkim olduğu ülkemizde başarıyla hem gazetecilik hem de sendikacılık yapan değerli meslektaşımız Nuh Köklü’yü 17 Şubat 2015 yılında bıçaklı bir saldırıyla kaybettik." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nuh Köklü dükkânının camına kar topu atıldığı gerekçesiyle bir esnafın kendini devlet gücünün yerine koyması nedeniyle öldürüldü. Nuh Köklü’nün ismini ve fotoğrafını TGC’nin Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne koymak bizim için bir görevdi. Faili meçhul gazeteci cinayetlerinin arasında Nuh Köklü cinayeti basın tarihine kar topu cinayeti olarak geçti. Hiç unutmadığımız Nuh Köklü’yü ölümünün yedinci yılında da sevgi ve özlemle anıyoruz. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren söylemlerinin bittiği, cezaevindeki gazetecilerin özgür kaldığı, gazetecilerin evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırıya uğramadığı bir ülkede gazetecilik yapma umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Siyasetçilere de demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımlar atılması için çağrı yapmayı sürdürüyoruz.”