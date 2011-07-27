-TGC BAYRAM GAZETESİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Bayram Gazetesi'nin yeniden yayımlanması konusunda görüş birliğine varılmasının beklendiğini bildirdi. TGC'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun olağan toplantısında Bayram Gazetesi'nin yeniden yayın hayatına sokulması konusundaki çalışmaların bir kez daha gözden geçirdiği belirtildi. Açıklamada, TGC'nin bayram gazetelerinin yayımlanmasına dayanak sağlayan 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin iptali için hem l978, hem de l992 yılında Anayasa Mahkemesinde açılan davalara müdahil olduğu ve iptal isteğine karşı çıktığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, ''1993 yılında yasa maddesinin iptal edilmesinin ardından da Bayram Gazetesini yayımlama konusunu gündeminde tutmuştur. 23 Şubat 2001 tarihinde TGC Yönetim Kurulu ile Gazete Sahipleri Birliği Yönetim Kurulu, Bayram Gazetesi geleneğinin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varmış ve hazırlanan ortak protokol gazete sahiplerinin imzasına sunulmuştur. Ancak protokolun imzalanması tamamlanamadığı için girişim sonuçlanmamıştır. Bayramda yayımlanmayacak gazetelerle yayımlanacak gazeteler arasında doğacak haksız rekabet ve gazete çalışanlarına yansıyacak olumsuzlukları yayımlanmama nedenini oluşturmuştur'' denildi. TGC'nin Bayram Gazetesi'nin yayımlanması konusundaki kararında bir değişiklik bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün, Bayram Gazetesi'nin yayımlanmasına aracılık etme çabalarını teşekkürle karşılıyoruz. Bayram Gazetesi'nin yeniden yayımlanması konusunda görüş birliğine varılmasını ve yayının gerçekleşme aşamasına gelmesini beklemekte olduğumuzu duyururuz.''