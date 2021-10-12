TGC Başkanı Turgay Olcayto: Sansürün olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto “Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulu, Taksim’deki The Marmara Oteli’nde yapıldı. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto Genel Kuruldaki açılış konuşmasında Türkiye’nin zor zamanları hiç atlatamadığına dikkat çekerek “Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalktığını görmek istiyoruz” diye konuştu.

TGC Başkanı Olcayto konuşmasına şöyle devam etti:

“Sansürün ve oto sansürün olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği, özgürce konuşabildiği bir ülkede çalışan gazeteciler olmalarını umut ediyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise yaptığı konuşmada korona salgını döneminde yaşanan zorlukların yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini dayanışmayla bir araya getirdiğini ve ayakta kalmanın yolunun bir şekilde bulunduğunu belirtti. Kenan Kocatürk, şunları söyledi:

“Dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak, kağıt girdisinin ve üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Muzır Kurulu’nun erişkinlerin kitaplarına el atıp yasakladığı bir dönemden geçiyoruz. Teklif Hakları Yasası’nın hayata geçmesini bekliyoruz. Devletin bakanlıklarının, yerel yönetimlerinin kitap alıp kütüphanelerle halka ücretsiz ulaştırmasını bekliyoruz.”

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral ise yalnız korona virüsüyle değil, iddianamesiz hapis cezalarıyla, yoksulluk virüsüyle, polis şiddetiyle mücadele edilen bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek “Bu dönemde kitap yazmanın, yayınlamanın, satın alıp okumanın bir kahramanlık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.