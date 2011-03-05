-TGC BAŞKANI ERİNÇ'TEN GÖZALTILARA TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gerçekleşen gözaltılarla ilgili gazetecilere kelepçe takılmaması gerektiğini belirtti. Erinç, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevlerinde tutuklu bulunan 61 gazetecinin serbest bırakılmasını, 2 bin gazeteci hakkında sürdürülen yargılamaya ve 4 bin gazeteci hakkında sürdürülen soruşturmaya son verilmesini istedi. Oda TV Genel Koordinatörü Doğan Yurdakul, Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil ve Coşkun Musluk'a kelepçe takılmasının gazeteci düşmanlığının bir başka göstergesi olduğunu savunan Erinç, açıklamasında şunları kaydetti: ''Silivri davalarının ilk dalgasında gözaltına alınan bir meslektaşımıza uygulanan ve onur kırıcı olan kelepçe takılması olayını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak kınamış ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı göreve çağırmıştık. Bakan Atalay da önce uygulamanın yanlış olduğunu vurgulayan bir açıklama yapmış, ardından da bir genelge yayınlamıştı. Şayet İçişleri Bakanı Atalay, gazetecilere kelepçe takılmamasını emreden genelgesinin yayınlanmasının ardından, 'Ben böyle bir genelge yayınlamak zorunda kaldım. Siz ciddiye almayın' demediyse bu durum daha da vahimdir. Gazetecilere kelepçe takılmamalıdır. İçişleri Bakanını daha önce yayınladığı genelgeye sahip çıkmaya çağırıyoruz.''