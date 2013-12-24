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TGC, basının emniyetten çıkarılmasına karşı dava açacak

İstanbul Emniyeti'nde yapılan yeni atamaların ardından basın mensuplarının emniyet binalarına girmesi yasaklandı

24 Aralık 2013 18:50

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararına karşı yarın sabah (25 Aralık 2003 Çarşamba) saat 09.00’da Şirinevler’deki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açacak.
TGC Başkanı Turgay Olcayto, yarın saat 09.00’da İstanbul İdare Bölge Mahkemesi’nin kapısının önünde bir basın açıklaması yapacak.
TGC Yönetim Kurulu, iki gün önceki basın açıklamasında, basın mensuplarına getirelen bu yasağı sansür olarak değerlendirdi ve kınadığını bildirdi. "En kısa sürede yanlıştan dönülmesini" istendi fakat yasak kaldırılmadı.
Açıklamada; 
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, 22 Aralık tarihi itibariyle Türkiye genelinde basın mensuplarının  emniyete girişlerinin yasaklandığı duyuruldu. Duyurunun ardından Vatan ve Gayrettepe emniyet binalarında görev yapan gazetecilerin şube giriş kartlarını iade etmeleri istendi.
 

'İktidar, bilgiyi kontrol ediyor'

 
Alınan bu karar gazetecilerin halkın gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkını engelleyen vahim bir karardır. Gazetecilere ‘bilgi almayacaksın, halka duyurmayacaksın’ direktifi verilmektedir. İktidar ‘hangi bilgiyi verirsem onu duyuracaksın, araştırıp bilgi alma hakkın yok’ demektedir. Demokrasinin var olduğu herhangi bir ülkede böyle bir uygulamanın olabileceği düşünülemez.
Sonuç itibariyle bu karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda  temel hak ve özgürlükler içinde değerlendirilebilecek vatandaşın bilgi edinme hakkının sakatlanması anlamına gelmektedir. Basın özgürlüğüne açıkça müdahale ve sansürdür.
Yasalar çerçevesinde görev yapan ve vatandaşın güvenliğini sağlamakla yükümlü bir kurum olan Emniyetin bu Anayasal hakkı görmezden gelmesi beklenemez.
Bu idari işlemin geri alınmasını ve en kısa sürede yanlıştan dönülmesini istiyoruz" denildi.

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