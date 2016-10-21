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Politika

TGB, ABD Savunma Bakanı'nı protesto etti

"Mehmetçiğin katili ülkemizden defolsun" pankartı taşındı

21 Ekim 2016 16:32

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın TBMM'yi ziyareti öncesinde bir grup TGB'li Çankaya Kapısı önünde bakanı protesto etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'ye gelen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı TBMM'yi ziyaret edeceğini öğrenen bir grup Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi, Çankaya Kapı önünde toplandı.

Ellerinde 'Mehmetçiğin katili ülkemizden defolsun', 'Gençlik vatan savunmasında' pankartları ve Türk bayrağı bulunan gençler burada açıklama yapmak istedi. Ancak emniyet güçleri önlem alarak herhangi bir açıklama yapılmasına izin vermeyeceklerini, dağılmalarını aksi halde müdahalede bulunacaklarını söyledi. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin önlem aldığı Çankaya Kapısı önünde TGB'liler bir süre 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' 'Mehmetçiğin katili Amerika', 'Katil Carter Türkiye'den defol', 'Gençlik vatan savunmasında', 'Tam katil ABD, ülkemizden defol', sloganları attı.

TGB'li bir genç "Mehmetçiğimize kurşun sıkan, PKK'ya silah vermekle övünen Savunma Bakanı, TGB buradayken Ankara'da, Meclis'te rahat rahat gezemez. Biz bugün şunu gördük ki Türk polisi arkadaşlarını şehit eden Amerika'nın savunma bakanı Meclis'e gelmesinden rahatsız değil" diye konuştu.

TGB'liler daha sonra pankartları indirerek polis eşliğinde Çankaya Kapı önünden ayrıldı.

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