-TFMD'den gazetecilere ''Yıpranma hakkı'' talebi ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, gazetecilere ''yıpranma hakkı''nın yeniden verilmesi için gerekçelerin yer aldığı dosyaları Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, muhalefet partileri ve ilgili komisyonlara gönderdiklerini bildirdi. Özel, yazılı açıklamasında, 1 Ekim 2008 tarihinde gazetecilerin 90 günlük fiili hizmet sürelerinin, kamuda bilinen şekliyle ''yıpranma hakkı''nın, kaldırıldığını anımsattı. Tüm muhabirlerin özellikle de foto muhabirlerinin tarihe tanıklık ettiklerini, ancak bu tanıklığın ağır bedelleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti: ''Foto muhabiri arkadaşlarımızın büyük bölümü bel ve boyun rahatsızlıkları yaşamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda AB üyesi ülkelerde basın fotoğrafçıları üzerine yapılan bir araştırmaya göre foto muhabirlerinin yarısı boyun rahatsızlıklarından (boyun fıtığı gibi) şikayetçidir. Omurga rahatsızlıkları ise (fıtık gibi) yüzde 70'lerdedir. Damar rahatsızlıkları (varis gibi) neredeyse her foto muhabirinde görünmektedir. Tüm bunların yanı sıra son yıllarda özellikle foto muhabirlerinde kanser riskinin hızla arttığı da tespit edilmiştir. Ağır şartlarda görev yapan foto muhabirlerinin ise psikolojik destek aldıkları belirlenmiştir. Boynuna taktığı fotoğraf makinesi, üzerinde taşıdığı ağır ekipmanı foto muhabirinin bedenini yıpratmaktadır. Kullandığı ekipmanın bataryaları, GSM ve uydu cihazları kanser riskini artırmaktadır. Görev yaptığı alanlar, bulunduğu zor şartlar ruh sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tüm bunlara rağmen 1 Ekim 2008 tarihinde gazetecilerin 90 günlük fiili hizmet süreleri, kamuda bilinen şekliyle 'yıpranma hakkı' kaldırılmıştır. Yaşam kalitemiz, ruh ve beden sağlığımız, mesleki şartlar nedeniyle olumsuz etkilenmektedir.'' Basın Meslek Örgütleri olarak konu ile ilgili, ''5510 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair dilekçe ve kanun teklifi'' ve ''çalışma şartlarını belirten fotoğraf dosyası'' hazırladıklarını bildiren Özel, bu dosyaların gazetecilerin ''yıprandığını'' açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Özel, dosyaları başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM'deki tüm partilerin grup başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve TBMM'de görev yapan 17 basın kökenli milletvekiline gönderdiklerini kaydetti.