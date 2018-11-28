TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminat 5 milyon 180 bin TL'ye düştü

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi TFF\'nin Fatih Terim\'e ödenecek tazminat miktarına karşı yaptığı itirazı haklı buldu. 31. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi\'nin Terim\'in lehine verdiği 12 milyon 950 bin TL tazminat kararını bozdu. Fatih Terim\'e ödenecek tazminat üzerinden yüzde 60 indirim yapılmasına karar veren Hukuk Dairesi miktarı 5 milyon 180 bin TL olarak belirledi, Terim\'in istediği yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fatih Terim\'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından, teknik adamın pişmanlık duymadığı şeklinde basın açıklaması üzerine haklı fesihe dayanarak sözleşmesine son vermişti.

Fatih Terim ise avukatı aracılığıyla sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek 12 milyon 950 bin TL daha alacağının olduğunu belirterek dava açmıştı. İş mahkemesi, 12 milyon 950 bin TL talep üzerinden yüzde 40 indirim yaparak 7 milyon 770 bin TL’nin TFF\'den Fatih Terim\'e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yüzde 20 icra-inkar tazminatını da hesaplayarak 1 milyon 554 bin lira dahil olmak üzere faiz hariç toplam 9 milyon 324 bin liranın davalı TFF\'nin, Fatih Terim\'e ödemesine karar verdi.

TFF karara itiraz ederek davayı Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. İstinaf başvurusunu değerlendiren 31. Hukuk dairesi TFF’nin istinaf talebini kısmen kabul ederek, iş mahkemesinin kararını kaldırdı. Hukuk Dairesi, takip konusu 12 milyon 950 bin TL üzerinden yüzde 60 indirim yaparak kalan 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden takibinin devamına karar verdi. Terim\'in istediği yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetti.

31. Hukuk Dairesi gerekçeli kararında taraflar arasındaki iş sözleşmesi ile kararlaştırılan hizmet süresinin 5 yıl (60 ay) iken bu sürenin tamamlanmasına 16 ay kala sözleşmenin feshine götüren olayın Terim’in TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu\'ya yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunması olduğunu gösterdi. Terim’in olayın ardından yaptığı basın toplantısında \'yine olsa yine yaparım\' demesinin, işverenin fesih iradesinde etkili olduğunu belirten mahkeme, indirim oranında bu konunun dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Üst mahkeme kararında “Tarafların dosyaya yansıyan sosyal ve ekonomik durumu, Terim\'in icra ettiği görevin niteliği itibarıyla kamuoyunun yakın takip ve ilgi alanı içinde olması nedeniyle işvereni feshe götüren sebep ve saikler ile ifa edilen sözleşme süresi dikkate alındığında Borçlar Kanunu uyarınca cezadan yapılacak indirim oranının yüzde 60 olarak belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır\" dedi.