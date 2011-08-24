TFF'nin Fenerbahçe kararına kim ne dedi?

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı kararı için ''Kararı UEFA’nın talebi doğrultusunda TFF aldı'' dedi. Alınan kararı eleştiren spor yazarı Mehmet Aslan, ''Bu kararı alan TFF’den çok UEFA ve UEFA kararı TFF aracılığıyla uygulamaya soktu; acı tarafı bu...'' derken, Mehmet Demirkol ise, ''Üzücü ve kırıcı bir durum. Keşke bu duruma düşmeseydik. Bu işi daha doğru halledebilirdik'' ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, federasyondan ayrılışında konuştu.



Kararın UEFA başmüfettişinin ziyaretiyle alakalı olduğunu belirten Aydınlar’a, "Kararı TFF alamadı UEFA aldı deniyor..." sorusu yöneltildi; Aydınlar da şu yanıtı verdi:





'UEFA talep etti'



"Kararı UEFA’nın talebi doğrultusunda TFF aldı. Biz, yürütülen hukuki sürecin doğru olduğunu düşünüyoruz. İddianame yazılmadan ve savunmalar alınmadan karar almak mümkün değil. Ama UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çok önem veriyor ve böyle bir tedbir almak istedi."





Mehmet Demirkol: Bize böyle söylenmedi



Mehmet Demirkol / Spor Yazarı: "Üzücü ve kırıcı bir durum. Keşke bu duruma düşmeseydik. Bu işi daha doğru halledebilirdik. Hep beraber, daha önce ve daha kolay ve daha makul şekilde yapabilirdik, bu iyi bir yöntem olmadı.



Dışarıdan birilerinin sizden bunu istemesini beklememek lazımdı. Ama bize böyle bir durum olmadığı söylendi yani şikeyle ilgili kesin karar vermemzi gereken bir durum olmadığı söylendi. Şimdi, UEFA başmüfettişinin ziyaretini hemen ardından, böyle bir karar alınıyor. Yani biz kendimiz bu işi halledemedik, bu sonuç çıkıyor."





Mehmet Arslan: Ligde neden oynasın



Mehmet Aslan / Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü "Bu kararı alan TFF’den çok UEFA ve UEFA kararı TFF aracılığıyla uygulamaya soktu; acı tarafı bu... Biz spor endüstrisi mi yoksa spor ahlakı mı ikileminde kaldığı her ortamda ilkini seçti. Bir sistemin temelinde ahlak yoksa, o sistemin ayakta kalması çok mümkün değil. Biz uzun süredir futbolda kirlenmeyi yaşadık ve bugün temizliği başkaları yapıyor.



UEFA Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına izin vermiyorsa, ben o takımı Türkiye'nin en üst liginde neden seyredeyim. Men kararı alan TFF, bana bu sorunun yanıtını vermeli. .."







