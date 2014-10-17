Hakemlerden Aysal'a: Cüneyt Çakır'la değil, kendi içişlerinizle uğraşın

Türkiye Fall Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği, Galatasaray başkanı Ünal Aysal’ın cumartesi oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine hakem Cüneyt Çakır’ın atanmasıyla ilgili,”Cüneyt Çakır şaibeli bir isim, maçın sonucu şimdiden belli” sözlerine yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

DHA’da Gökhan Hebepçi’nin haberine göre, açıklama şöyle:

"Mensup oldukları camianın, kendilerine vermiş olduğu destek ile sahip oldukları koltuklarında kendi takımlarının menfaati için efor sarf etmesi gereken kulüp başkanlarının oynanmayan bir müsabaka öncesinde bu tür demeçlerle hakemlerimizi baskı altına almaya çalışarak beklenti içerisine girme düşüncesi son derece çirkin bir davranış biçimidir. Hakemlerimizi bu ve benzeri açıklamalarla toplum önünde tartışılır bir noktaya taşımaya çalışan davranışları tüm Camia olarak şiddetle kınıyoruz.

Türk futbol tarihinin en köklü camialarından bir tanesi olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanının yapmış olduğu açıklamaların hedefi olan üyemiz Cüneyt Çakır'ın gerek Dünya Kupası gerekse Avrupa Kupalarının değişik kategorilerinde müsabaka yöneten ve son derece başarılı olan bir hakem olmasının göz ardı edilmesi, son derece şaşırtıcı bir davranış olarak karşılanmıştır.

Bu düşüncelerle başta kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerini hakem müessesine karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor, kendi takımlarının menfaati için oynanacak olan müsabakaya motive olabilmek adına hedef saptırmadan kendi iç işleriyle uğraşmalarını tavsiye ediyoruz.

TFFHGD yönetimi olarak ana ilkemiz: Dürüstlük, İdealizm ve Dayanışma ruhudur. Bu ilkeler ışığında dürüstlüğüne, medeni kimliğine ve hakemliğine son derece güvendiğimiz üyemiz Sayın Cüneyt Çakır'ın ve diğer hakem ve gözlemcilerimizin haklarının, kararlı bir şekilde her türlü platformda savunulacağının bilinmesini kamuoyuna duyurmak isteriz."