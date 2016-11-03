TFF'den 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'a 'İzmir Marşı' ve 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratları nedeniyle ceza verildiği şeklindeki haberlere yanıt verdi.

Adana Demirspor’un Ümraniyespor maçının ardından PFDK'ya sevk edilmesinin, taraftarların hep bir ağızdan ‘İzmir Marşı’ ve ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa’ tezahüratları nedeniyle alındığı iddia edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi.



İşte TFF’nin yaptığı o açıklama: “Bilindiği üzere Adana Demirspor Kulübü, 30 Ekim 2016 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı sonrasında taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Disiplin sevk işleminin bir basın organı ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi “Adana Demirspor taraftarlarının hep bir ağızdan İzmir Marşı okuması ve taraftarların ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa’ tezahüratı yapması” ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Söz konusu olayda sevk işlemi TFF Temsilcisinin raporunda yer alan “taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları” nedeniyle yapılmıştır.



Futbolda çirkin ve kötü tezahürata yer olmadığını bir kez daha hatırlatarak, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu”