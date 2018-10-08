TFF'den 'VAR' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında yaşanan 'VAR' sistemi kesintisiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığı vurgulandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız"