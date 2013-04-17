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Spor

TFF'den 'Pilot Takım'lara uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Polatlı Bugsaş ve Anadolu Selçuklu'dan , bağlı oldukları takımlarla ilişkilerini kesmelerini istedi

17 Nisan 2013 19:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, PTT 1. Lig ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon, Anadolu Selçukluspor ve Polatlı BUGSAŞ Spor'a, farklı liglerde bağlantıları olan  takımlarla ilişkilerini kesmesi için uyarıda bulundu.

PTT 1. Lig'de 4. sırada yer alan 1461 Trabzon, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada bulunan Polatlı BUGSAŞ Spor ve Beyaz Grup'ta 11. sıradaki Anadolu Selçukluspor'dan, liglerin tescilinden önce resmi bağları olan takımlarla ilişkilerini kesmeleri istendi.

1461 Trabzon'un, Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, Polatlı BUGSAŞ Spor'un Ankaraspor, Anadolu Selçukluspor'un ise PTT 1. Lig'deki Torku Konyaspor ile bağı bulunuyor.

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