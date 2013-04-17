TFF'den 'Pilot Takım'lara uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, PTT 1. Lig ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon, Anadolu Selçukluspor ve Polatlı BUGSAŞ Spor'a, farklı liglerde bağlantıları olan takımlarla ilişkilerini kesmesi için uyarıda bulundu.

PTT 1. Lig'de 4. sırada yer alan 1461 Trabzon, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada bulunan Polatlı BUGSAŞ Spor ve Beyaz Grup'ta 11. sıradaki Anadolu Selçukluspor'dan, liglerin tescilinden önce resmi bağları olan takımlarla ilişkilerini kesmeleri istendi.

1461 Trabzon'un, Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, Polatlı BUGSAŞ Spor'un Ankaraspor, Anadolu Selçukluspor'un ise PTT 1. Lig'deki Torku Konyaspor ile bağı bulunuyor.