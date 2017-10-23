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Spor

TFF'den 'pankart' açıklaması

"Pankartların stadyuma alınıp alınmaması ile ilgili karar vermek, bizim sorumluluğumuzda değil" İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı koreografiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından

23 Ekim 2017 23:36

\"Pankartların stadyuma alınıp alınmaması ile ilgili karar vermek, bizim sorumluluğumuzda değil\"

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı koreografiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımladı.
TFF, \"Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk\" yazılı pankartın stada alınıp alınmaması ile ilgili kararı kendilerinin vermediğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
\"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek Mülki İdare Amiri tarafından görevlendirilen Müsabaka Güvenlik Amiri, Emniyet Birimleri ve Spor Kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır.
Bu nedenle taraftarların, spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yetki ve sorumluluğunda değildir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.\"

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