TFF'den Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki heyet, kabine değişikliği sonrası göreve başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak'ın makamında gerçekleşen ziyarete, başkan Yıldırım Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst, İbrahim Usta, yönetim ve icra kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alaattin Aykaç, Mustafa Çağlar, Arif Koşar, yönetim kurulu yedek üyesi Fuat Guguloğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

Başkan Demirören, "Hayırlı olsun" dileklerini ilettiği Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı milli takım forması hediye etti. Ziyarette, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.