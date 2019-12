-TFF'DEN OLAYLI DERBİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün Galatasaray ile Fenerbahçe 17 Yaş Altı takımları arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Coca Cola Akademi Ligi müsabakası ile ilgili olarak, ''Maçta, bir takım ruhsal sorunlardan doğduğunu düşündüğümüz saldırganlık ve şiddet eğilimlerini ortaya seren şahıslarla karşılaştık. Bu kişiler, Türk futbolunun üzerine karanlık gölgelerini düşürmeye devam etti'' açıklamasını yaptı. TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dünya genelinde sadece futbolun değil tüm sporların, özellikle gençlerin eğitiminin önemli bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, ''Spor, gençlerin daha sağlıklı büyümesi, daha oturmuş kişiliklere sahip olması için bir araç olarak kullanılır. Spor, en önemli eğitim araçlarından biri olduğu kadar tüm izleyenler için önemli hayat dersleri barındıran, sosyalliğin en üst düzeyde yaşandığı bir eğlence aracıdır. Dün, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan 17 yaş altı maçında; çok basit bu iki gerçeği kavrayamayan, bir takım ruhsal sorunlardan doğduğunu düşündüğümüz saldırganlık ve şiddet eğilimlerini ortaya seren şahıslarla karşılaştık. Sporun en temel iki işlevini idrak edemeyen bu şahıslar, her alanda ilerleme ve gelişme yaşayan, Akademi Ligi gibi geleceğin elit sporcularını yetiştirmek için hayata geçirilen özel bir organizasyonda da Türk futbolunun üzerine karanlık gölgelerini düşürmeye devam etti'' denildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ilk dakikasından itibaren olayların takipçisi olunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Müsabaka ile ilgili görüntülerin ve raporların incelenmesi sonucunda, sorumluların tespit edilmesiyle birlikte İl Güvenlik Kurulu başta olmak üzere tüm gerekli mercilere de hızla başvuracağız. Bu davranışları sergileyenleri spor sahalarından tamamen söküp atmak için tüm çabayı göstereceğiz. Bu vesileyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve genç sporcu kardeşlerimize bir kere daha geçmiş olsun diliyoruz.'' -''BU OLAYLAR, VAHŞİ DAVRANIŞLARIN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERDİ''- Federasyon açıklamasında, bu olayların, bazı şahısların vahşi davranışlarını yapmaya devam edeceğini gösterdiği ifade edildi. ''Bu olaylar, bilinen bir gerçeği tekrar gösterdi. Bazı şahıslar kendi özel yaşamlarında hiçbir yerde sergileyemeyecekleri, sergiledikleri takdirde ağır cezalarla karşılaşacakları vahşi davranışları yapmaya devam edecek'' denilen açıklamada, şunlara vurgu yapıldı: ''Sahalarımızdaki yasal boşlukların doğurduğu 'kontrolsüz' ve 'yaptırımsız' ortamı fırsat bilenler, her olayda sorumluların cezasız kaldığını gördükçe cesaret kazanacak. Şiddeti çocuklarımıza ve gençlerimize kadar indiren, kendini kontrol etme yeteneğinden yoksun kişiler, bu oto-kontrolün devletimiz tarafından verilen cezalarla sağlanmadığı sürece, spor sahalarını şiddetin arttığı ortamlar haline getirecek. Hazırlık aşamaları büyük bir titizlikle sürdürüldükten sonra yasalaşma sürecinde onay beklenen Şiddet Yasası'nın gerekliliğini, her seferinde dozu daha da artan çirkin olaylarla hatırlatmak bizleri de üzüyor. Ancak her olayla daha da kötüye giden bu süreci durdurmak için Sporda Şiddetle Mücadele Yasası'nın bir an önce kanunlaşmasının gerekliliğini net bir şekilde ortaya çıktığını belirtmek isteriz.''