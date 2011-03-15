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Spor

TFF'DEN OKÇUOĞLU'NA TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 22:43

-TFF'DEN OKÇUOĞLU'NA TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Yüksel Okçuoğlu'na, Türk hakemliğine sağladığı faydalar ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.  Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, Okçuoğlu'nun bugün kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''21 Şubat 2008'den bu yana Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Yüksel Okçuoğlu, TFF'deki çalışma hayatı boyunca, hizmetleri ile Türk hakemliğine önemli faydalar sağlamıştır. Okçuoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.''

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