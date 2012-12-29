TFF'den Meireles eleştirilerine yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, Raul Meireles ile ilgili Tahkim Kururlu'nun verdiği karara verilen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada 'yapılan eleştirilerin tahammül sınırlarını zorladığı' belirtildi.

Raul Meireles'e verilen cezanın TFF Tahkim Kurulu'nda 4 maça düşürülmesinin yankıları devam ediyor.

Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin konuyla ilgili Tahkim Kurulu'nu hedef alan eleştirilerine TFF'den yanıt geldi.

Açıklamada yapılan sert eleştirilerin 'tahammül sınırlarını zorladığı' kaydedildi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana, ana ilke olarak Türk futbolunun yüce menfaatlerini gözetmeyi, hakkaniyete dayalı bir hukuk sistemini, futbola hâkim kılmayı ve centilmenlik ile sportmenliği futbolun vazgeçilmez unsurları olarak benimsetmeyi hedef edinmişlerdir.

Geçmişte yaşanan sıkıntıları atlatıp bunların futbolda tekrar etmemesi için her fırsatta sporda hoşgörü ve kardeşliği ön plana çıkartmaya azami gayret gösteren Federasyonumuz, yaşanan ölçüsüz olaylar ve bunlara gösterilen aşırı tepkiler karşısında hayretler içerisinde kalmakta; yöneltilen suçlama ve yapılan hakaretlerle tahammül sınırları zorlanmaktadır.

'Bİilgi kirliliği var'

Ayrıca medyada yayınlanan haberlerin de bir bölümünde bilgi kirliliği vardır. Tahkim Kurulu'nun toplantısında olmayan bir üyeye, bir başka üye tarafından baskı yapıldığı ve bunun verilen kararı etkilediği gibi bir hayali senaryo yaratılarak kamuoyunun manipüle edilmesi verilebilecek bir örnektir. Oysa PFDK, kendisinde bulunan müsabaka görevlilerinin raporları, maç görüntüleri ile ilgili tarafın sunduğu savunma ve ekindeki görüntülere göre bir karar vermiş ve Tahkim Kurulu ise, yeni bir delil niteliğindeki görüntüler çerçevesinde kararı gözden geçirerek, hukuk ilkelerine uygun olarak nihai bir karar vermiştir. "Hukuk okuryazarlığı" olmayan bir kısım kişilerin nüfuz peşindeki gayretlerinin ürünü olan bu haksız saldırıları kabullenmemiz asla mümkün değildir.

'Kişi menfaatlerine göre karar veremiyoruz'

Alaycı, küçük düşürücü, hakaret edici bir üslupla kurullarımızın haksız yere suçlanmasına ne yazık ki bazı kulüplerimiz de yaptıkları açıklamalarla katılmışlardır. Haksız ve insafsız bu açıklamaları yapanlar ya da kurullarımızı, her defasında bir başka kulüp lehine karar verdiğini doğrudan ya da dolaylı iddia veya itham edenler, öncelikle şu gerçeği bilmelidir;

Anayasa'da temelleri bulunan yargı kurullarımız, hiçbir kurum, kuruluş ve şahsın isteğiyle karar vermez. Kulüp ya da kişilerin menfaatlerini değil, adaletin kutsal değerlerini gözetir.

'Kararlar herkesi memnun erdebilir'

Yargı kavga değil, çözüm merciidir ve kimi zaman alınan kararlar, herkesi memnun etmeyebilir. Ancak bu memnuniyetsizlikleri abartarak, kurumları ve kişileri toplum önünde küçük düşürme, hedef gösterme, kontrolsüz saldırılara muhatap kılma gayretlerini iyi niyetli bir hak arayışı olarak görmemiz mümkün değildir. Son bir gayretle hukuk devletinin en temel unsuru olan "yargı" ya saldırı sayesinde ayakta kalmayı arzu eden kişi ve kurumlar, bu emellerine ulaşamayacaklarını bilmelidirler.

Kulüplerimizin futbolun içinde yer alan tüm öğelerin hakkını korumaya yönelik bu sistemi, sürekli eleştirmek ve Federasyonumuz ile kurullarına yaşam süresi biçmek için tükettikleri enerjiyi, futbolun gelişimine ve fair-play kültürünün yaygınlaşmasına harcamaları halinde, bu günlerden çok daha huzurlu, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız kesindir.

Kulüplerimiz tarafından yapılan bu tür hakaretamiz açıklamalar, sadece Türk futbolunun markasını değersizleştirmekle kalmayıp uluslararası platformda da itibarımızı olumsuz etkilemektedir. Kulüplerimizi, bir kez daha Türk futbol dünyasına ve paydaşlarına zarar vermeyecek şekilde davranmaya, olaylar karşısında sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, 2013 yılının kavgadan uzak, huzur ve kardeşlik ortamı içinde geçmesini dileriz."