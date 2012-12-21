PFDK'dan Meireles'e 12 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles'e 12 maç men cezası verdi.



PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles'in cezasını kesti.

Meireles, hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde hakemle girdiği diyalog nedeniyle 12 maç men cezası aldı.

Meireles gördüğü kırmızı kartın ardından maçın hakemi Halis Özkahya ile tartışmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Meireles hakkında aldığı karar şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Raul AUL Jose Trindade Meireles'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 11 Resmi müsabakadan men cezası ve 20 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir."