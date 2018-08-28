TFF'den Manisa 19 Mayıs Stadı'na onay

MANİSA, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Manisaspor\'un iç saha maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadı\'na geçer not verdi. Eksiklikleri tamamlanan stadyumda incelemelerde bulunan federasyon yetkilileri stada olumlu rapor verdi. TFF tarafından görevlendirilen denetçiler, zemin, soyunma odaları ve tribün gibi noktalarda yaptığı incelemelerin ardından 19 Mayıs Stadı\'yla ilgili olumlu görüş bildirdi.

Manisaspor Başkanı Bülent Balgeldi, konuyla ilgili, \"Göreve geldiğimizde stat ve tesislerimiz oldukça kötü durumdaydı. Önceliğimizi buralara vererek eksiklikleri kısa zamanda tamamladık. Şu anda hem tesisimizin, hem de stadımızın zemini dahil hiçbir bölgesinde eksiklik yok. Ligin ikinci haftasında Hacettepe ile oynayacağımız karşılaşmada taraftarlarımızı 19 Mayıs Stadı\'na bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.



