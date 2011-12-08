-TFF'den Gümüşdağ açıklaması İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın 1 ay için TFF Yönetim Kurulu toplantılarına katılmama kararı alarak, gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür etti. Başkan Aydınlar, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı yazılı açıklamada, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı yer alan Göksel Gümüşdağ'ın ne ile suçlandığı konusunda bir bilgisi olmadığını vurgulayarak, iddianame üzerindeki gizlilik kararının kalkmasını beklediklerini, federasyon başkanı olarak hem kendisinin, hem de tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının Gümüşdağ'a güvendiklerini kaydetti. TFF Başkanı Aydınlar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kendisinin de şike soruşturması kapsamında ne ile suçlandığı konusunda bir bilgisi yok. İddianame üzerindeki gizlilik kararının kalkmasını bekliyoruz. Ancak, federasyon başkanı olarak hem ben, hem de tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım kendisine güveniyoruz. 1 aylık bir dönem için TFF Başkan Vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılmama kararını kabul ettik. Bu süreçte böyle bir hassasiyet gösterdiği için de kendisine özel olarak teşekkür ediyorum.''