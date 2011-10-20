-TFF'den Doğu Anadolu'ya yeni futbol projesi İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Doğu Anadolu'ya yönelik yaş grupları ve kapsamı yeniden düzenlenecek bir lig düzenlenmesinin planladığını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin gençlik geliştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Coca-Cola Akademi Ligleri dışında, bu liglerde yer almayan bölgeler ve kulüpler için genç oyuncu gelişimine yönelik yeni projeler ürettiği kaydedildi. TFF'nin, 2010-2011 sezonunda ilk kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde 14 yaş ve 15 yaş kategorilerinde Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri düzenlendiği ve bu organizasyonlara Van, Bitlis, Muş ve Hakkari gibi illerin takımlarının katılmasının sağlandığı belirtilirken, ''2011-2012 sezonunda ise Doğu Anadolu'da yaş grupları ve kapsamı yeniden düzenlenen bir ligin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak bu projenin yanı sıra bölgede çocuk futbolu ve kadın futboluna yönelik projeler de devam ediyor'' denildi.