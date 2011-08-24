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Spor

TFF'den Bursaspor'a ceza indirimi BURSA (A.A)

24 Ağustos 2011 04:31

-TFF'den Bursaspor'a ceza indirimi BURSA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Bursaspor'a geçen sezon oynanan Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının kaldırıldığı bildirildi. Bursaspor Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada,  TFF'nin Bursaspor'a verilen cezada indirime gidildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçı öncesi saha dışında çıkan olaylar nedeniyle, kulübümüze verilen iç sahadaki 5 maçı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edildi. 3 dış saha müsabakasına seyirci götürmeme cezası ise kaldırılmadı. Yeni sezonda deplasmanda oynayacağımız ilk 2 maçı seyircimizden yoksun oynayacağız.'' Bursaspor, 1 dış sahaya seyirci götürmeme cezasını geçen sezon Kasımpaşaspor maçında çekmişti.

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