-TFF'den Bursaspor'a ceza indirimi BURSA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Bursaspor'a geçen sezon oynanan Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maçlık tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının kaldırıldığı bildirildi. Bursaspor Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin Bursaspor'a verilen cezada indirime gidildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçı öncesi saha dışında çıkan olaylar nedeniyle, kulübümüze verilen iç sahadaki 5 maçı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edildi. 3 dış saha müsabakasına seyirci götürmeme cezası ise kaldırılmadı. Yeni sezonda deplasmanda oynayacağımız ilk 2 maçı seyircimizden yoksun oynayacağız.'' Bursaspor, 1 dış sahaya seyirci götürmeme cezasını geçen sezon Kasımpaşaspor maçında çekmişti.