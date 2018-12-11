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Spor

TFF'den başsağlığı mesajı

"Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz" İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rize'deki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığ

11 Aralık 2018 19:52

\"Merhum Altuğ Verdi\'ye Allah\'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz\"

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rize\'deki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF\'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: 
\"Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi\'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Altuğ Verdi\'ye Allah\'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz.\"
 

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