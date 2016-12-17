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Spor

TFF'den 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Futbol Federasyonu, Kayseri'deki saldırıda hayatını kaybedenler için bütün kulüplerin siyah kol bandı takabileceğini belirtti

17 Aralık 2016 16:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün, yarın ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan terör saldırısı nedeniyle bugün, yarın ve 19 Aralık Pazartesi günü yapılacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. 

TFF'nin açıklaması şöyle: "Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle, bugün, yarın ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak tüm müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca müsabakalarda müzik yayını yapılmayacak ve dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecek."

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