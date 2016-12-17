Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde bombalı araçla terör saldırısı; 14 şehit, 55 yaralı!

Kayseri'de saat 08.45'de halk otobüsündeki çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Beşiktaş'taki çevik kuvvete yönelik bombalı araç saldırısından tam bir hafta sonra düzenelen saldırıda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Saldırıda 14 askerin şehit olduğunu, 12'si yoğun bakımda 5'i ağır 55 kişinin yaralandı. Kayseri'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Canlı bombanın erkek olduğu çğrenildi. Saldırıda kullanılan araçla ilgili de bilgilere ulaşıldı. Buna göre, araç dün Şanlıurfa'da çalınıp Kayseri'ye getirildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırının failiyle ilgili olarak "Oklar PKK'yı gösteriyor" dedi.

Saldırı ile ilgili 15 şüpheli gözaltına alınıdı.

Üzerlerinden sahte kimlik çıktı

Saldırganların kimliklerinin tespitinde önemli detaylara da ulaşıldı. Saldırıyı düzenleyenlerin PKK’lı olduğu, üzerinden sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği belirlendiği bildirildi. PKK’da ’Çektar’ ve ’Botan’ kod adlarını kullanan kişilerin bağlantılarına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Yaralanan asker: Araç otobüsü sürekli takip ediyordu

Saldırıda yaralanan bir asker o anları anlattı. Yaralı asker, "Araç otobüsü takip ediyordu, yan yanaydık sürekli" ifadesini kullandı. Bombalı aracın Erciyes Üniversitesi kampusunun Sabancı Kültür merkezi önündeki kapısından itibaren soldan yanına yanaştığı halk otobüsünün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil girişi önünde trafik ışıklarında kırmızı yanması üzerine durmasıyla birlikte, teröristin patlamayı gerçekleştiği saptandı.

"Araç 71 plakalı"

Saldırıyı gerçekleştiren aracın 71 plakalı (Kırıkkale) olduğu, otobüste bulunan ve çarşı iznine çıkan askerlerin 1. Komando Tugayı'ndan olduğu iddia edilmişti. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu plakanın sahte olduğunu açıkladı. Öte yandan aracın nereden getirildiği saptandı. Şanlıurfa'dan dün çalınan aracın sahte plaka ile Kayseri'ye getirildiği bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin erkek olduğu ve bomba yüklü beyaz renkteki aracın dün saat 23.30’da Malatya - Kayseri karayolundan gelip Pınarbaşı İlçesi’nden geçerek, kent merkezine geldiği belirlendi.

Saldırı 1. Komando Tugayı'na

Otobüste bulunan ve çarşı iznine çıkan askerlerin silah altında olduğu 1. Komando Tugayı'nın, terörle mücadele bölgelerine gönderilmek üzere yetiştirilen askerlerin bulunduğu bir kışla olarak biliniyor.

Kayseri'deki terör saldırısından ilk fotoğraflar

Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

Görgü tanıklarının anlattığına göre bir süre halk otobüsünü takip eden bombalı araç otobüsün kırmızı ışıkta durmasından yararlanıp sol tarafına yaklaştı ve infilak ettirildi.

Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari, patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Bomba yüklü araç otobüse yaklaşıp patlatılıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler."

HDP il binasına saldırı

Kayseri’deki saldırının ardından bir grup Kayseri Valiliği önünde toplandı. ’Bozkurt’ işareti yapanların da bulunduğu grup, "İdam isteriz" sloganları attı ve daha sonra HDP binasına yürüdü. HDP Kayseri il binası bir grup tarafından basılmak istendi. Saldırgan grup "Dişe diş kana kan" sloganları attı. Olay yerine gelen polislerin binayı basmaya çalışanları engellemeye çalışıldı. Buna karşın binaya giren grup, camları kırdı ve içerideki eşyaları aşağıya attı ve binaya MHP bayrağı astı.

"Acil kan ihtiyacı yok"

Sağlık Bakanlığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Acil kan ihtiyacı olmadığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bombalı araçla düzenlenen bir saldırı. Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. İnsanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye özen gösterdiğimiz komandolarımızı hedef almışlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 13 askerin şehit olduğu terör saldırısının yaşandığı Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'deki terör saldırısına dair yaptığı açıklamada, "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 askerin şehit olduğu 55 kişinin yaralandığı Kayseri'deki terör saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terör örgütlerinin ortak saldırısı altında olduğunu belirten Erdoğan "Bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Hiç kimse terörün ekmeğine yağ sürmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de düzenlenen terör saldırısı sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık ve karışıklık yaratmak isterler. Toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli. Hepimiz onurlu bir davranış sergilemek zorundayız" diye konuştu.

HDP: Kayseri saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Kayseri'de bu sabah çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı saldırı hakkında, HDP'den yazılı açıklama yapıldı. HDP, Kayseri'deki terör saldırısıyla ile ilgili olarak "Bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Patlama sonrası ilk görüntüler:

Yayın yasağı geldi

RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım: Daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar!

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki 13 askerin şehit olduğu 55 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, terör saldırısını gerçekleştirenle ilgili olarak "Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmak ama öyle anlaşılıyor ki, 15 Temmuz'dan ders almamışlar" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Maraş'ta Demokrasi Meydanı'nda yapılacak toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, Kayseri ve Beşiktaş'taki terör saldırıları hakkında "Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemezler. Modern havalimanını geciktirir ama engelleyemezler. Otoyollar yapmamıza engel değiller. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. . Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsın medeniyet insanlık yolunda kalkınma yolunda Maraş'ı da Türk milletini de döndüremezler" dedi.

15 şüpheli gözaltında

Saldırı ileilgili olarak 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bebek, Akmerkez ve Ortaköy'de 'canlı bomba' iddiası ile ilgili yetkililerden açıklama geldi

İstanbul'da Bebek Parkı, Ortaköy ve Akmerkez için terör ihbarı olduğu, hatta bir "canlı bombanın arandığı" iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bebek'te görev yapan güvenlik güçleri ise canlı bomba arama iddialarını yalanladı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre "canlı bomba araması" söylentileri asılsız. Bebek sahilinde konuşlanan bir polis memuru, "bekleme" görevinde olduklarını söyledi.