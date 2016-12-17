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Kayseri'deki patlamadan ilk fotoğraflar

17 Aralık 2016 13:53

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Kayserihalk otobüsüpatlamaErciyes Üniversitesiaskerkomando
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