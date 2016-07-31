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15 Temmuz Darbe Girişimi

TFF'de tüm kurullar istifa etti

Tüm kurullardaki başkan ve üyeleri istifalarını sundu

31 Temmuz 2016 18:16

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm kurulları, darbe sonrasında başlatılan güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, yürütülmekte olan güvenlik incelemesinin daha sağlıklı yapılabilmesi için federasyon bünyesindeki tüm kurulların (Tahkim Kurulu, PFDK, UÇK, Etik, Kulüp Lisans, MHK, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Dış İlişkiler İcra Kurulu) başkan ve üyelerinin istifalarını sunduğu belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bilindiği üzere 15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele güvenlik incelemeleri yapılmaktadır. Federasyonumuzun tüm çalışanları, Federasyonumuz bünyesinde görev alan tüm müsabaka görevlileri ve atanan kurulların başkan ve üyeleriyle ilgili bilgiler ilk iş olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tekrar paylaşılmıştır."

İkinci açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, istafa eden üyelerle ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Federasyon, istifa eden üyelerle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından bugün tarafımızca atanan tüm kurullar güvenlik incelemesinin selameti için istifalarını vermişlerdir. Yapılacak güvenlik incelemesinin ardından hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyerek görevlerine devam edeceklerdir.

 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

TFF Yönetim Kurulu

 

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