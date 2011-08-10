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Spor

TFF: 2 HAKEME SAVCILIK DAVETİ GELMEDİ İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 23:51

-TFF: 2 HAKEME SAVCILIK DAVETİ GELMEDİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Futbol Federasyonu, bazı yayın organlarında FIFA kokartlı hakemler Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek hakkında yer alan haberlere açıklık getirerek, şike soruşturmasını yürüten savcılık tarafından Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'e herhangi bir davet gelmediğini bildirdi.  Federasyon internet sitesinden yapılan açıklamada, böyle bir davetin olmadığı belirtilerek, ''Bu sebeple her 2 hakemin de savcılık da ifade vermesi söz konusu değildir'' denildi.

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