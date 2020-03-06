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Spor

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanmasını istiyor

06 Mart 2020 10:23

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Katar’da oynanmasını istiyor. Anlaşmanın sağlanması halinde, final maçına çıkacak iki takımın kasalarına 1’er milyon doların gireceği belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda gelecek sezon oynanacak final müsabakasının Katar’a oynanması için başvuru yaptı.

İddialara göre, anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.

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